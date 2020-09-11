عاجل.. بعد ضم رمضان صبحي بيراميدز يعلن التعاقد مع نجم الأهلي









أعلن نادى بيراميدز عن ضم نجم النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.





وكشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، عن ضم شريف إكرامي حارس مرمي الاهلي، خلال فترة الانتقالات المقبلة، ليصبح لاعبًا في صفوف بيراميدز رسميًا.





وقال بسيوني عبر تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: "شريف إكرامي من الحراس الكبار، ويمتلك خبرات كبيرة، وقدمنا له عرض رسمي عقب رحيله عن الأهلي، وتم التوصل لاتفاق بالفعل".



