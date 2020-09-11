الديوان الأميري يكشف الحقيقة حول صحة أمير الكويت

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:19 ص
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح
الفجر
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أكد الديوان الأميري بدولة الكويت، اليوم الخميس، أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام "من أخبار عارية عن الصحة" بشأن صحة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، مشيرا إلى أن "حالته مستقرة ويتلقى علاجه المقرر".

وحسبما أوردت شبكة "سكاي نيوز"، أوضح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية، أن الديوان على تواصل مستمر مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نائب رئيس الحرس الوطني، الذي طمأن الجميع على صحة أمير الكويت.

ودعا الديوان الأميري إلى تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة أمير البلاد من مصادرها الرسمية، وعدم الالتفات إلى ما وصفها بـ"الأخبار المغرضة".

وكانت وكالة الأنباء الكويتية ذكرت في يوليو الماضي، أن الشيخ صباح الأحمد الصباح وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج، مضيفة وقتها أنه في حالة صحية مستقرة.

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