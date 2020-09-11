منى الشاذلي تفاجئ الجمهور: إحنا اللي اقبضنا على عصابة بـ"100 وش"

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:13 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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قدمت الإعلامية منى الشاذلي، اليوم حلقة خاصة ومميزة مع أبطال مسلسل "بـ100 وش" بطولة النجمة نيللي كريم وأسر ياسين،
،في برنامجها "معكم"، الذي يعرض عبر شاشة "CBC"


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وبدأت مني الشاذلي، في تقديم الحلقة بإشارة إلى فريق عمل المسلسل، الذين كانوا يجسدون دور عصابة محترفة في النصب: قائلة "ورد إلينا هذا الخبر العاجل، تواصل الجهات الأمنية البحث عن التشكيل العصابي الذي أرق الرأي العام، ومازال الإنتربول الدولي يتعقب أفراد العصابة، التي قامت بالسطو على ملايين الجنيهات من البنوك والنصب على المواطنين وتزوير الأوراق وانتحال شخصيات اعتبارية وسرقة الملايين من الدرجات".



وتابعت في حديثها عن تقديم الحلقة : "قام فريق البرنامج بعمل تحقيق إعلامي مكثف للإيقاع بأفراد عصابة 100 وش، باختصار قبضنا عليهم، إحنا اللي قبضنا على العصابة"

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