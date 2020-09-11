عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

يسعي النادى الأهلى لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن الأهلى أنهى صفقة كريم فؤاد لاعب النجوم المعار إلي نادي انبي، مقابل 12 مليون جنيه، بعد اتفاقه مع مسؤولي النجوم على شراء عقد اللاعب.





وقال عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار":



