رنا رئيس تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيتها في مسلسل "جمال الحريم"

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 01:10 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تصور الفنانة الشابة رنا رئيس حاليًا  مشاهدها في مسلسل "جمال الحريم"، الذي يقوم ببطولته نور اللبنانية، خالد سليم، دينا فؤاد، فراس سعيد، إسلام جمال، حازم سمير، غفران محمد، فراس سعيد، أميرة العايدي، وهو من تأليف سوسن عامر، إخراج منال الصيفي.

وقالت رنا رئيس في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إن ما جذبها للمشاركة في مسلسل "جمال الحريم" هو أن نوعية المسلسل مختلفة عن المسلسلات التي تقديمها من قبل حيث أنه يجمع بين الإثارة والرعب، كما أن الشخصية التي تقدمها جديدة عليها ولم تقدمها من قبل، بالإضافة إلى أنها كانت تتمنى العمل مع المخرجة المتميزة منال الصيفي.

وأشارت رنا رئيس، إلى أنها تُقدم شخصية فتاة تعشق المزيكا، وتقوم بالعزف على الآلات الموسيقية، وتجمعها علاقة حب بالفنان الشاب علاء عرفة، وتُجسد الفنانة أميرة العايدي دور والدتها، ويُجسد الفنان فراس سعيد دور والدها.

وفي سياق آخر، شاركت رنا رئيس مؤخرًا في مسلسل "الحرامي"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد سلامة، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد فوزي صالح، بطولة أحمد داش، بيومي فؤاد، رانيا يوسف، كارولين عزمي، عبدالرحمن القليوبي.


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