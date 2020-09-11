"القومي للمرأة" يزور سيدة القطار لتكريمها (صور)

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:37 ص
زيارة سيدة القطار
زيارة سيدة القطار
أيمن يحيي ونجلاء البسيونى
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زارت منى عطية، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنوفية السيدة "صفية إبراهيم" المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة القطار" في مكان إقامة شقيقتها بمحافظة المنوفية، والتي كانت في زياره لها، لحضور مناسبة سعيدة.

وعبرت "عطية"، عن خالص تقديرها واعتزازاها لما قامت به السيدة "صفية إبراهيم " من دور إنساني عظيم نابع من قلب أم مصرية أصيلة، مؤكدة أنها تعد فخر لجميع نساء مصر وقدمت المقررة لها، باقة ورد تكريمًا لها، ونقلت لها تحيات وتقدير جميع عضوات وأعضاء المجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسي، ولجانه وفروعه بالمحافظات وأمانته العامة.

يذكر، أن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، تواصلت مع السيدة "صفية"، وستلتقى بها الأسبوع المقبل تكريما لها، كما تم تعيينها عضوه بفرع المجلس بالغربية.

وكانت "سيدة القطار" قد دافعت عن مجندا أثناء تواجدها بالقطار رقم 948 المتجه من المنصورة إلى القاهرة أمس، حينما حدثت مشادة بين هذا المجند وكمساري ورئيس القطار الذي أصر على أن يدفع قيمة التذكرة أو النزول من القطار، لتهم السيدة صفية إبراهيم بدفع قيمة التذكرة 22 جنيها لحل المشكلة بشكل سريع.

هذا، وأذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة أصرت على دفع ثمن تذكرة القطار لمجند بعد مشادة له مع الكمسري بسبب عدم قطع تذكرة.

وقالت السيدة، خلال الفيديو، مخاطبة المجند: "يابني أقعد، أنا عندي زيك 3 ولاد والله مانت نازل"، متابعة لكمسري القطار: "أنا هدفع له ومش هتسلمه، خد يا عم الفلوس".

مما دفع المجند لإخراج ثمن التذكرة وإعطاءه للسيدة قائلًا: "ورحمة أبويا مانتي دافعه"، لتقوم بإعطائه التذكرة وأخذ الأموال منه.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، احترامها لكافة مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم.

وشددت، على أنها تقدر الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة النقل، ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين.

وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة، بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، مؤكدة أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.
"القومي للمرأة" يزور سيدة القطار لتكريمها (صور)
"القومي للمرأة" يزور سيدة القطار لتكريمها (صور)
"القومي للمرأة" يزور سيدة القطار لتكريمها (صور)
"القومي للمرأة" يزور سيدة القطار لتكريمها (صور)
"القومي للمرأة" يزور سيدة القطار لتكريمها (صور)
"القومي للمرأة" يزور سيدة القطار لتكريمها (صور)

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