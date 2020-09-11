الحكومة الجزائرية تعلن موعد إطلاق الموسم الجديد للدوري

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:02 ص
بوابة الفجر
وكالات
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قررت الحكومة الجزائرية السماح بانطلاق الموسم الجديد من دوري كرة القدم "دون جمهور" اعتباراً من الجمعة 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، على تبدأ التدريبات في 20 سبتمبر (أيلول)، بحسب بيان لوزارة الشباب والرياضة الخميس.
وجاء في البيان: "طبقا لتعليمات الوزير الأول (رئيس الوزراء) الذي كلف وزير الشباب والرياضة بدراسة إمكانية الاستئناف التدريجي للأنشطة الرياضية دون جمهور مع مختلف الاتحاديات الرياضية الوطنية، وبعد المصادقة على البروتوكولات الصحية، تقرر استئناف بطولة الرابطة الاحترافية الأولى لكرة القدم، كمرحلة أولى ابتداء من يوم الجمعة 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020".
كما تقرر: "استئناف تدريبات نوادي كرة القدم للرابطة الاحترافية الأولى، كمرحلة أولى ابتداء من يوم الأحد 20 سبتمبر (أيلول) 2020".
أما العودة للتدريبات بالنسبة: "للاختصاصات الرياضية الجماعية، المعنية بالمنافسات الدولية"، فستكون ابتداء من 13 سبتمبر (أيلول)، بحسب البيان.
وكانت الحكومة قررت وقف كل الأنشطة الرياضية ابتداء من 16 مارس (آذار) بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وبعد تردد طويل، قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم في 29 يوليو (تموز) إعلان نهاية موسم 2019-2020 وتتويج نادي شباب بلوزداد بطلاً بما أنه كان متصدراً للترتيب عند توقف المنافسة.
وأعلن اتحاد كرة القدم الأربعاء، توزيع الإعانات التي حصل عليها من الاتحاد الدولي "فيفا" والاتحاد الأفريقي لمواجهة الوباء على أندية كرة القدم في جميع الأقسام.
وحصل الاتحاد الجزائري على مبلغ مليون دولار من قبل الاتحاد الدولي و300 ألف دولار من الاتحاد الأفريقي للعبة.
ومنذ 31 أغسطس (آب)، خففت الحكومة إجراءات الحجر المتّخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ في ضوء تراجع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس "كوفيد-19".
ووصل عدد الإصابات بالفيروس حتى الخميس إلى 47488، منها 1591 حالة، وفاة بحسب وزارة الصحة

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