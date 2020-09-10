تعرف على موعد أولى مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:58 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تترقب جماهير وعشاق ريال مدريد الإسباني أولى مباريات الفريق الكروي الأول بالنادي الملكي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

موعد أولى مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني

كشفت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، عن أولى مباريات الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد في البطولة المحلية للموسم الجديد 2020/2021.

ويبدأ نادي ريال مدريد حامل اللقب، الموسم من الجولة الثانية، إذ تم تأجيل أول مباراة الليجا بالجولة الأولى، أمام خيتافي في موعد سيتم تحديده لاحقًا، بسبب المشاركات الأوروبية.

ومن المقرر أن تُقام أولى مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني للموسم الجديد، قواعده أمام ريال سوسيداد.

موعد مباراة ريال مدريد أمام ريال سوسييداد

ويستهل الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني أولى مبارياته في الليجا أمام ريال سوسيداد يوم 20 من الشهر الجاري (خارج أرضه).

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