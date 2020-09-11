ننشر التقرير الطبي للشاب المتوفي بطريق كرداسة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:50 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
Advertisements
حصلت بوابة الفجر على نسخة من التقرير الطبي للشاب المتوفي في حادث تصادم اليوم، والذي ادعى بعض المواقع الإخبارية، قتله والعثور على جثته بطريق المعتمدية، وتبين إصابة الشاب بكدمة شديدة بالرأس، مؤدية إلى نزيف من الأنف والفم، وكدمات متفرقة بالجسم، إثر اصطدامه بجسم صلب متحرك، وأن سبب وفاته نزيف بالمخ.

ونفي مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، بشأن العثور على جثة شاب، مقتولًا بطريق المعتمدية بمركز كرداسة، وأن صديقيه وراء قتله بعد استدراجه بدعوى شراء دراجة بخارية.

وأوضح المصدر إلى الفجر أن الشاب على حامد، عمره 18 سنة، توفى اليوم الخميس، في حادث تصادم، إثر صدمه سيارة، مشيرًا إلى أن التقرير المبدئي للمتوفى بين وفاته إثر إصابته بنزيف داخلي في المخ، وكدمات متفرقة بالجسم إحداهم بمنطقة الرأس.

كان تداول بعض المواقع الإخبارية خبرا بالعثور على جثة شاب ملقاة بطريق المعتمدية بمركز كرداسة، شمال قطاع أكتوبر، وأن صديقيه وراء قتله بعد استدراجها بدعوى شراء دراجة بخارية جديدة.
التقرير الطبي
التقرير الطبي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة شاب حوادث الجيزة الفجر الجيزة

أخبار تهمك

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة نارية فى مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

منذ ثلث ساعة

هدية عاجلة من السيسي لـ"سيدة القطار" بعد واقعة المجند

منذ ساعتين و 48 دقيقة

رسميًا.. تعرف على الموعد الرسمي لانتخابات برشلونة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الأهلي يقترب من خطف صفقة «الهداف»

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي مُهدد بالرحيل عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي في طريقه لفسخ التعاقد مع نجمه "المنحوس"

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. بعد ضم رمضان صبحي بيراميدز يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ 35 دقيقة

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

منذ حوالي 8 ساعات

إعلامي: الزمالك تعاقد مع 3 لاعبين من العيار الثقيل

منذ ساعة و 26 دقيقة

بعد تعثر الزمالك... كم نقطة تفصل الأهلي عن التتويج رسميًا بلقب الدوري الممتاز؟

منذ أقل من ساعتين

تركي آل الشيخ: هنا فقط عائلة الأهلي الكبيرة

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ 43 دقيقة

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يدرس الرحيل بسبب فايلر

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر حادثي تصادم بالبحيرة

مصرع مدرس وإصابة سائقين إثر حادث تصادم مقطورة نقل بدراجة بخارية بالفيوم

مصرع 3 أشخاص إثر حوادث سير متفرقة بسوهاج

بينهم 3 أطفال.. إصابة 14 شخصا في حادثي تصادم بالبحيرة

"الفجر" تنشر تفاصيل تخلص شاب ملوى من حياتة شنقًا

مصرع شاب وإصابة 11 شخصًا في 3 حوادث متفرقة بالبحيرة (أسماء)

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:46 م

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

عاجل.. بعد ضم رمضان صبحي بيراميدز يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

12:22 ص

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

12:14 ص

هدية عاجلة من السيسي لـ"سيدة القطار" بعد واقعة المجند

10:08 م

الأهلي في طريقه لفسخ التعاقد مع نجمه "المنحوس"

10:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟