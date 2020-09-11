ننشر التقرير الطبي للشاب المتوفي بطريق كرداسة

حصلت بوابة الفجر على نسخة من التقرير الطبي للشاب المتوفي في حادث تصادم اليوم، والذي ادعى بعض المواقع الإخبارية، قتله والعثور على جثته بطريق المعتمدية، وتبين إصابة الشاب بكدمة شديدة بالرأس، مؤدية إلى نزيف من الأنف والفم، وكدمات متفرقة بالجسم، إثر اصطدامه بجسم صلب متحرك، وأن سبب وفاته نزيف بالمخ.





ونفي مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، بشأن العثور على جثة شاب، مقتولًا بطريق المعتمدية بمركز كرداسة، وأن صديقيه وراء قتله بعد استدراجه بدعوى شراء دراجة بخارية.





وأوضح المصدر إلى الفجر أن الشاب على حامد، عمره 18 سنة، توفى اليوم الخميس، في حادث تصادم، إثر صدمه سيارة، مشيرًا إلى أن التقرير المبدئي للمتوفى بين وفاته إثر إصابته بنزيف داخلي في المخ، وكدمات متفرقة بالجسم إحداهم بمنطقة الرأس.



