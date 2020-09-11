وزير النقل يزف بشرى سارة لـ"سيدة القطار"

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 01:00 ص
كامل الوزير
كامل الوزير
كـسـاب أحـمـد
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كشف المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه سوف يتوجه إلى "سيدة القطار"، صفية أبو العزم وزورها في منزلها بمحافظة المنوفية، من أجل تقديم الشكر لها، على موقفها النبيل، عندما دافعت عن أحد أبطال القوات المسلحة.

وأضاف "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن استخرج اشتراك سنوي يجدد مدى الحياة باسم سيدة القطار وسوف يعطيه لها عندما يزورها في منزلها.

وداعب وزير النقل، "سيدة القطار"، خلال الاتصال المشترك الذى جمعهم ببرنامج "التاسعة"، قائلًا: "بس لما يجى ليكى الكمسرى طلعى ليه الاشتراك"، وعلقت "صفية أبو العزم"، قائلة: "أنا في حماية الجيش المصري كله يا معالى الوزير".

هذا، وأذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة أصرت على دفع ثمن تذكرة القطار لمجند بعد مشادة له مع الكمسري بسبب عدم قطع تذكرة.

وقالت السيدة، خلال الفيديو، مخاطبة المجند: "يابني أقعد، أنا عندي زيك 3 ولاد والله مانت نازل"، متابعة لكمسري القطار: "أنا هدفع له ومش هتسلمه، خد يا عم الفلوس".

مما دفع المجند لإخراج ثمن التذكرة وإعطاءه للسيدة قائلًا: "ورحمة أبويا مانتي دافعه"، لتقوم بإعطائه التذكرة وأخذ الأموال منه. 

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، احترامها لكافة مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم.

وشددت، على أنها تقدر الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة النقل، ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين.

وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة، بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، مؤكدة أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.

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