بسبب "سيدة القطار".. صلح على الهواء بين وزير النقل والإبراشي

شهدت المكالمة التي جمعت سيدة القطار، ووزير النقل،المهندس كامل الوزير، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى، عودة العلاقات الطيبة بين مقدم البرنامج ووزير عقب مشادة كلامية وقعت بينهما في السابق.



وقال وزير النقل، خلال حديثه مع سيدة القطار، إنه سوف يتوجه إلى يتوجه إلى "سيدة القطار"، صفية أبو العزم وسيزوها في منزلها بمحافظة المنوفية، من أجل تقديم الشكر لها، على موقفها النبيل، عندما دافعت عن أحد أبطال القوات المسلحة، مضيفا: "وبعد كدا أنا هطلع من عندك لبيت الأستاذ بلدياتي في شربين"، الأمر الذي علق عليه "الإبراشى"، قائلًا:"صافى يا لبن".





وأكد وزير النقل أنه استخرج اشتراكا سنويا يجدد مدى الحياة باسم سيدة القطار، وسوف يعطيه لها عندما يزورها في منزلها.



وداعب وزير النقل، "سيدة القطار"، خلال الاتصال المشترك الذي جمعهم ببرنامج "التاسعة"، قائلًا: "بس لما يجى ليكى الكمسارى طلعى ليه الاشتراك"، وعلقت "صفية أبوالعزم"، قائلة: "أنا في حماية الجيش المصري كله يا معالي الوزير".



هذا، وأذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة أصرت على دفع ثمن تذكرة القطار لمجند بعد مشادة له مع الكمساري بسبب عدم قطع تذكرة.



وقالت السيدة، خلال الفيديو، مخاطبة المجند: "يابني أقعد، أنا عندي زيك 3 ولاد والله مانت نازل"، متابعة لكمسري القطار: "أنا هدفع له ومش هتسلمه، خد يا عم الفلوس".



مما دفع المجند لإخراج ثمن التذكرة وإعطاءه للسيدة قائلًا: "ورحمة أبويا مانتي دافعه"، لتقوم بإعطائه التذكرة وأخذ الأموال منه.



وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، احترامها لكافة مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم.



وشددت، على أنها تقدر الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة النقل، ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين.



وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة، بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، مؤكدة أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.

