بسبب "سيدة القطار".. صلح على الهواء بين وزير النقل والإبراشي

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:32 ص
وائل الإبراشي وكامل الوزير
وائل الإبراشي وكامل الوزير
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
شهدت المكالمة التي جمعت سيدة القطار، ووزير النقل،المهندس كامل الوزير، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى، عودة العلاقات الطيبة بين مقدم البرنامج ووزير عقب مشادة كلامية وقعت بينهما في السابق.

وقال وزير النقل، خلال حديثه مع سيدة القطار، إنه سوف يتوجه إلى يتوجه إلى "سيدة القطار"، صفية أبو العزم وسيزوها في منزلها بمحافظة المنوفية، من أجل تقديم الشكر لها، على موقفها النبيل، عندما دافعت عن أحد أبطال القوات المسلحة، مضيفا: "وبعد كدا أنا هطلع من عندك لبيت الأستاذ بلدياتي في شربين"، الأمر الذي علق عليه "الإبراشى"، قائلًا:"صافى يا لبن".

وأكد وزير النقل أنه استخرج اشتراكا سنويا يجدد مدى الحياة باسم سيدة القطار، وسوف يعطيه لها عندما يزورها في منزلها.

وداعب وزير النقل، "سيدة القطار"، خلال الاتصال المشترك الذي جمعهم ببرنامج "التاسعة"، قائلًا: "بس لما يجى ليكى الكمسارى طلعى ليه الاشتراك"، وعلقت "صفية أبوالعزم"، قائلة: "أنا في حماية الجيش المصري كله يا معالي الوزير".

هذا، وأذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة أصرت على دفع ثمن تذكرة القطار لمجند بعد مشادة له مع الكمساري بسبب عدم قطع تذكرة.

وقالت السيدة، خلال الفيديو، مخاطبة المجند: "يابني أقعد، أنا عندي زيك 3 ولاد والله مانت نازل"، متابعة لكمسري القطار: "أنا هدفع له ومش هتسلمه، خد يا عم الفلوس".

مما دفع المجند لإخراج ثمن التذكرة وإعطاءه للسيدة قائلًا: "ورحمة أبويا مانتي دافعه"، لتقوم بإعطائه التذكرة وأخذ الأموال منه.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، احترامها لكافة مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم.

وشددت، على أنها تقدر الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة النقل، ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين.

وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة، بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، مؤكدة أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صفية أبو العزم سيدة القطار بوابة الفجر المجند الفجر السيدة صفية أبو العزم

أخبار تهمك

نجم الدوري الإنجليزي: ميسي قدم لنا معروفًا البقاء في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 12 ساعة

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

منذ حوالي 17 ساعة

ريال مدريد يتحرك للتعاقد مع نجم الجزائر

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

لابورتا يحسم موقفه من الترشح على انتخابات برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي في طريقه لفسخ التعاقد مع نجمه "المنحوس"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 8 ساعات

هدية عاجلة من السيسي لـ"سيدة القطار" بعد واقعة المجند

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة نارية فى مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| انخفاض ملحوظ في وفيات وإصابات كورونا.. اعرف التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

هاري كين يُوجه رسالة إلى ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من خطف صفقة «الهداف»

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يقترب من ضم ثلاثي بيراميدز بعد الحصول على موافقتهم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بعد ضم رمضان صبحي بيراميدز يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

شاهد| فيديو "سيدة القطار" التي أصدرت القوات المسلحة بيانا تقديرا لها

سيدة القطار تبكي على الهواء: "شاب زي الورد مينفعش نهينه عشان 22 جنيه"

سيدة القطار: "المجند كان عنده ثبات انفعالي ولم يهتز"

وزير النقل عن سيدة القطار: "هروح لبيتها وأشكرها" (فيديو)

سيدة القطار تكشف سبب مساعدتها لـ "مجند الواقعة"

وزير النقل: سيدة القطار ست بألف راجل وموقفها هزني وأثر فيا كثيراً

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:46 م

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

عاجل| انخفاض ملحوظ في وفيات وإصابات كورونا.. اعرف التفاصيل

12:27 ص

عاجل.. بعد ضم رمضان صبحي بيراميدز يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

12:22 ص

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

03:09 م

هدية عاجلة من السيسي لـ"سيدة القطار" بعد واقعة المجند

10:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟