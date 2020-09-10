شاهد.. لقطات من عقد قران حمو بيكا على زوجته .. فيديو

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:50 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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بدأ منذ ساعات حفل زفاف مطرب المهرجانات حمو بيكا، وانتشرت فيديوهات أثناء كنب الكتاب بين العريس والعروسة، عبر مواقع التواصل الإجتماعي.


حيث ظهر "بيكا"، في الفيديو وسط العائلة وهو يكتب كتابه ويمضي عقد القران. 


وانفرد "الفجر الفني"، بمجموعة من الصور والفيديوهات التي ظهر فيها حمو بيكا، وهو يستعد لـحفل زفافة، وهو في منزل والدته حيث وضع له الماكياج الماكير السينمائي تامر دهب

وفي سياق متصل، عبر "بيكا" عن سعادته بحفل زفافه، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "فرحة حمو بيكا البيطاش اسكندرية شارع السلام في انتظار كل الناس اللي بتحبنا".

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كتب كتاب حمو بيكا حمو بيكا الفجر الاسكندري

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