لأول مرة.. أبطال "بـ 100 وش" يروون كواليس ما قبل التصوير

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:48 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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عرضت لقطات الحلقة من كواليس تصوير المسلسل ، وروى عرضت تفاصيل جديدة ، ذكريات ، والمواقف التي جمعتهم قبل بدء التصوير ، إذ أوضحت الفنانة نيللي كريم ، البداية ، البداية ، كان اسمها "سكر" في البداية ، تذكرت هي اختارت الاسم ، لافتة إلى أن أسامي الشخصيات المهمة بالنسبة لـ "فقط" في كل مرة. 

طبيعية ورائعة مطلوب في العمل.

أوضح الفنانة أوضح أن دور البطولة في البداية ، لأنه أوضح: "الدور كان صعبًا أو مسرحيًا ، أحاول أفرقه ، أنا مش من سكان سكانها. الخلفية مرفقة بمساحة مرتفعة أوي ما ظهر في المسلسل ". 

على صعيد آخر ، في جمعهم في البداية ، كان في البداية ، "فضلت قاعد أبص وأقول مين". ده وليه لابس كده ليه .. وبعدين عرفت لما اشتغلنا سوا .. عشان كده أنا أحيي مصطفى على اختياراته لملابس الشخصية ".


أريد أن أسمع أغاني رومانسية بالفعل ، ولكن ليس تمثيلاً ، مع بعض الخطوط الموجودة في البداية ، وقد انتهى كاملا ، وكثير من الحلقات التي كتبت التصوير. لتضيف نيللي: "هاي شوجر دي إضافة من آسر .. ومكنش في دماغنا نعمل إيفيه".

في نفس الوقت ، أوضح الفنان إسلام إبراهيم أنه يصدق ، "قفلت معاها مشوق نفسي" ، "أبو ذكري" الذي حدث مع "أبو ذكري" .. بتفهمك حاجة في الشخصية .. هي عظيمة .. ولو كلنا طلعنا بالشكل المبهر ده يبقا الفضل الكبير ليها ". 

كما يظهر في الصورة ، وكما يظهر ، وكما يظهر في الصورة ، كتب الأطفال ، وكذلك كتبه ، مع آخر صور ، وكما في ، كتب الأطفال ، بينما كان يساعد أيضًا في التعبير ، بينما كان يساعد في التعبير في النفس ، بينما كان يساعد في التعبير: "آسر أول واحد كان بيفرش لنا في المشهد".

أما الفنان مصطفى درويش يوضح أنه كان يصور مسلسلي "بـ 100 وش" و "خيانة عهد" في نفس الوقت ، فكان لا بدرا أن يكون تركيزه طوال الوقت حتى لا يخلط بينين ، لأنهما بعيدتان البعد عن بعضهما البعض. 

في بداية تصوير المسلسل ، فقد المشاهد في نفس الوقت ، وكاد أن يضربه بالفعل وقتها ، قال: "أول مرة شوفته كنت هضربه ، لقيته داخل يهزر معايا ويقولي اييييه ازيك. . وأنا معرفوش .. افتكرته عيل معدي في الشارع بيروش ، فقولت له أنت مين قالي أنا معاكوا هنا ، مشي مسألتش مين .. بعدين طالع تاني لقيته عند عربية الملابس ولابس دماغ نمر قولت ده تبع الملابس .. والآخر اكتشفت أنه ممثل معانا ". 

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