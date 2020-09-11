احتفالات عيد القديس الأنبا برسوم العريان بديره بالمعصرة

ترأس الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة، مساء أمس، صلاة عشية عيد نياحة القديس الأنبا برسوم العريان بديره بالمعصرة، وطيب رفاته في ختام العشية، كما ترأس صلاة قداس العيد.





شارك في الصلوات، التي شهدت تطبيق إجراءات احترازية، ومشاركة محدودة، عدد من الآباء كهنة الإيبارشية ومكرسات الدير إلى جانب عدد قليل من الشعب.





وأعرب البابا تواضروس، عن سعادته بعودة اجتماع الأربعاء الأسبوعي بعد توقفه بسبب فيروس كورونا المستجد، مشيدًا باستمرار خدمة الكنيسة من خلال شبكة الإنترنت، مشددًا على ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ولا سيما مع عودة الطلاب إلى دراستهم.





جاء ذلك عقب انتهاء عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي انعقد مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بعد توقفه لستة أشهر بسبب تفشي الفيروس بمصر والعديد من دول العالم.





وقال قداسة البابا: أنا سعيد برجوعنا للاجتماع بعد توقف من مارس الماضي بسبب فيروس كورونا. وكان متوقفًا ستة أشهر، وإن كان يوجد بعض الخدمات التي قُدمت Online وتأملت معكم في أعمال الرسل ورسالة يهوذا ورسالتي بطرس الأولى والثانية ورسائل القديس يوحنا الحبيب، وقبلهم تأملات في قطعة ارحمنا يالله ثم ارحمنا. وكل الآباء قدموا خدمات كثيرة.





وتابع: "أرحب بكل الآباء الكهنة والأساقفة والمطارنة وهذا الاجتماع له وحشة خاصة "وحشتونا" من خلال وجودنا مع بعض، ربنا يحفظنا من هذا الوباء احتفظوا بكل الإجراءات الصحية من غسيل الأيدي عدة مرات وارتداء الكمامات ومع دخول المدارس قوموا بتوعية أولادكم ونشكر ربنا أن بلادنا مستورة اقتصاديًا بخلاف دول أخرى".





وكشفت مطرانية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية الحالة الصحية للأنبا باخوميوس وأصدرت بيانا رسميا ونص البيان على الآتي : "نشكر إلهنا الصالح على سلامة وعودة أبينا المطران نيافة الأنبا باخوميوس إلى مقر إقامته بالمطرانية بدمنهور".



