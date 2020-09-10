مصدر يكشف حقيقة قتل شاب والعثور على جثته بطريق كرداسة

نفى مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، بشأن العثور على جثة شاب، مقتولًا بطريق المعتمدية بمركز كرداسة، وأن صديقيه وراء قتله بعد استدراجه بدعوى شراء دراجة بخارية.





وأوضح المصدر في تصريحات إلى الفجر، أن الشاب على حامد، عمره 18 سنة، توفى اليوم الخميس، في حادث تصادم، إثر صدمه سيارة، مشيرًا إلى أن التقرير المبدئي للمتوفى بين وفاته إثر إصابته بنزيف داخلي في المخ، وكدمات متفرقة بالجسم إحداهم بمنطقة الرأس.



