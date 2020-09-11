جامعة الجلالة: برامج المحاكاة مبنية على برامج الذكاء الاصطناعي (فيديو)

قال الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، إن العملية التعليمية وجميع برامج المحاكاة مبنية على برامج الذكاء الاصطناعي في جامعة الجلالة.













وأضاف "حيدر"، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هندسة الزكاء أهم البرامج التعليمية في جامعة الجلالة.



تابع رئيس جامعة الجلالة، المناهج التي سيتم تدريسها في جامعة الجلالة حديثة جدا ومطابقة للمواصفات العالمية، مضيفا أن التوأمة بين الجامعات الأهلية والحكومية تجعلنا ننافس عالميا.



وأشار، إلى أن هناك برنامج لتغذية الإنسان بكلية الغذاء والصناعات الغذائية تخرج أخطائي تغذية على أعلي مستوى عالمي يستطيع العمل في الفنادق والمستشفيات.



وفي سياق منفصل، قال الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، إن استثمارات الدولة المصرية في الجامعات الأهلية ضخم جدا ويبلغ مليارات، ولذلك هي بمصروفات ولكنها غير هادفة للربح.



وأضاف "حيدر"، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مصروفات الدراسة في كليات الجامعة أقل بكثير من التكلفة الحقيقية للعملية التعليمية.



وتابع: سيتم إنشاء أكاديمية عليا للعلوم بجامعة الجلالة، لتعليم الطلاب النظم التعليمية المختلفة، وبناءً عليه يجب أن يتم تعليم الطلاب من السنة الدراسية الأولى طرق ونظم البحث العلمي، وهو ما سيساعده على مدى دراسته، وبعد تخرجه سيجد المكان الذي يضع فيه النواة لتقديم بحث عملي متميز.

