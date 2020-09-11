جامعة الجلالة: برامج المحاكاة مبنية على برامج الذكاء الاصطناعي (فيديو)

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:37 ص
أشرف حيدر
أشرف حيدر
الفجر
Advertisements
قال الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، إن العملية التعليمية وجميع برامج المحاكاة مبنية على برامج الذكاء الاصطناعي في جامعة الجلالة.



وأضاف "حيدر"، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هندسة الزكاء أهم البرامج التعليمية في جامعة الجلالة.

تابع رئيس جامعة الجلالة، المناهج التي سيتم تدريسها في جامعة الجلالة حديثة جدا ومطابقة للمواصفات العالمية، مضيفا أن التوأمة بين الجامعات الأهلية والحكومية تجعلنا ننافس عالميا.

وأشار، إلى أن هناك برنامج لتغذية الإنسان بكلية الغذاء والصناعات الغذائية تخرج أخطائي تغذية على أعلي مستوى عالمي يستطيع العمل في الفنادق والمستشفيات.

وفي سياق منفصل، قال الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، إن استثمارات الدولة المصرية في الجامعات الأهلية ضخم جدا ويبلغ مليارات، ولذلك هي بمصروفات ولكنها غير هادفة للربح.

وأضاف "حيدر"، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مصروفات الدراسة في كليات الجامعة أقل بكثير من التكلفة الحقيقية للعملية التعليمية.

وتابع: سيتم إنشاء أكاديمية عليا للعلوم بجامعة الجلالة، لتعليم الطلاب النظم التعليمية المختلفة، وبناءً عليه يجب أن يتم تعليم الطلاب من السنة الدراسية الأولى طرق ونظم البحث العلمي، وهو ما سيساعده على مدى دراسته، وبعد تخرجه سيجد المكان الذي يضع فيه النواة لتقديم بحث عملي متميز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جامعة الجلالة بوابة الفجر الفجر اشرف حيدر

أخبار تهمك

مفاجأة نارية فى مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بعد ضم رمضان صبحي بيراميدز يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

إعلامي: الزمالك تعاقد مع 3 لاعبين من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

تركي آل الشيخ: هنا فقط عائلة الأهلي الكبيرة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي في طريقه لفسخ التعاقد مع نجمه "المنحوس"

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. سبب غلق سيدة القطار مكالمتها مع الإعلامي محمد الباز

منذ نصف ساعة

لابورتا يحسم موقفه من الترشح على انتخابات برشلونة

منذ ساعة و نصف

الأهلي يقترب من خطف صفقة «الهداف»

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - فايلر يوافق على ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

منذ حوالي 11 ساعة

هدية عاجلة من السيسي لـ"سيدة القطار" بعد واقعة المجند

منذ حوالي 6 ساعات

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 7 ساعات

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| انخفاض ملحوظ في وفيات وإصابات كورونا.. اعرف التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد تصدرها مؤشرات جوجل.. كل ما تريد معرفته عن جامعة الجلالة

جامعة هيروشيما ترسل 15 أستاذا للتدريس في الجلالة (فيديو)

التعليم العالي: نعمل على تحقيق التكامل بين الجامعات الحكومية والأهلية

حيدر: أرض الجلالة تحولت من جبل رخام إلى جامعة أهلية نابضة

رئيس جامعة الجلالة: الجامعات الأهلية بمصروفات ولكنها ليست هادفة للربح

أشرف حيدر: 32 ألف طالب تقدموا للالتحاق بحامعة الجلالة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:46 م

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

عاجل| انخفاض ملحوظ في وفيات وإصابات كورونا.. اعرف التفاصيل

12:27 ص

عاجل.. بعد ضم رمضان صبحي بيراميدز يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

12:22 ص

شاهد.. سبب غلق سيدة القطار مكالمتها مع الإعلامي محمد الباز

03:31 ص

هدية عاجلة من السيسي لـ"سيدة القطار" بعد واقعة المجند

10:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟