رئيس جامعة الجلالة: افتتاح 33 برنامجا دراسيا هذا العام (فيديو)

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:25 ص
الدكتور أشرف حيدر
الدكتور أشرف حيدر
الفجر
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قال الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، إنه يوجد بالجامعة (15 كلية – مجال) بها 66 برنامجا، وسيتم افتتاح 33 برنامجا منها هذا العام.

وأضاف "حيدر"، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الطلاب المتقدمين للدراسة سيخضعون لاختبارات، ومن ينجح منهم سينتقل للمرحلة الأخرى وهي المقابلات الشخصية، وبعد تخطيها سيتم تعريفهم بمجالاتهم المختلفة، مؤكدا أن عدد الطلاب المتقدمين للتسجيل بالجامعة حتى الآن بلغ 32 ألف طالب.

وتابع رئيس جامعة الجلالة ، أن الدراسة بجامعة الجلالة تعتمد على نظام الساعات المعتمدة، الذي يتيح للطلاب اختيار المقررات في كل فصل دراسي، كما يمكن للطلاب التنقل بين المجالات الدراسية داخل الجامعة بعد الانتهاء من ساعاتهم المقررة.

وفي سياق منفصل، قال الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، إن استثمارات الدولة المصرية في الجامعات الأهلية ضخم جدا ويبلغ مليارات، ولذلك هي بمصروفات ولكنها غير هادفة للربح.

وأضاف رئيس جامعة الجلالة خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مصروفات الدراسة في كليات الجامعة أقل بكثير من التكلفة الحقيقية للعملية التعليمية.

وتابع: سيتم إنشاء أكاديمية عليا للعلوم بجامعة الجلالة، لتعليم الطلاب النظم التعليمية المختلفة، وبناءً عليه يجب أن يتم تعليم الطلاب من السنة الدراسية الأولى طرق ونظم البحث العلمي، وهو ما سيساعده على مدى دراسته، وبعد تخرجه سيجد المكان الذي يضع فيه النواة لتقديم بحث عملي متميز.

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جامعة الجلالة بوابة الفجر الفجر اشرف حيدر

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