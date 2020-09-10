وزير النقل: سيدة القطار ست بألف راجل وموقفها هزني وأثر فيا كثيراً

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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن موقف سيدة القطار صفية أبو العزم، أثر فيه بشدة، مشددًا على أنه ليس بمستغرب كونه هو هذا موقف العظيمات المصريات تجاه أى شئ خاطئ، وتابع:" أثر فى بشدة ولكنه موقف ليس مستغرب..موقف هزنى سيدة محترمة تدافع كرمتها وكرامة المواطن والجندي المصري".



وأضاف "الوزير" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المجند تعرض لإهانة من قبل موظف غير مسئول تجاه أحد أبطال القوات المسلحة، الذى غادر منزله من أجل تأدية واجبه الوطنى، للحفاظ على أمن واستقرار مصر، وتابع:"ولكن موقف السيدة صفية يؤكد أنها ست بألف راجل".





وأذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة أصرت على دفع ثمن تذكرة القطار لمجند بعد مشادة له مع الكمسري بسبب عدم قطع تذكرة.



وقالت السيدة، خلال الفيديو، مخاطبة المجند: "يابني أقعد، أنا عندي زيك 3 ولاد والله مانت نازل"، متابعة لكمسري القطار: "أنا هدفع له ومش هتسلمه، خد يا عم الفلوس".



مما دفع المجند لإخراج ثمن التذكرة وإعطاءه للسيدة قائلًا: "ورحمة أبويا مانتي دافعه"، لتقوم بإعطائه التذكرة وأخذ الأموال منه.



وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، احترامها لكافة مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءًا لوطنهم وشعب مصر العظيم.



وشددت، على أنها تقدر الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة النقل، ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين.



وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة، بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، مؤكدة أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.



