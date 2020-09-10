أصغر مأذونة في مصر: لا تلامس بين المأذون والموكلين أثناء عقد القران

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قالت وفاء قطب أصغر مأذونة في مصر، إنها تتعامل مع مختلف المواطنين من أنحاء الجمهورية كافة، مشيرةً إلى أنها تقطن بمحافظة الإسماعيلية، وبالرغم من ذلك فإنها تعاملت مع مواطنين من محافظات القاهرة والسويس والشرقية وبورسعيد.



وأضافت "قطب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور": "كنت في كتبت كتاب خلال عام 2017، وأصرت فتاة حاضرة على أن أكتب كتابها، وبالفعل جاءتني هذا العام رفقة أهلها ومعها خطيبها، لكي أكتب كتابها".



وتابعت أصغر مأذونة في مصر، أنها تتعامل مع مهنتها بحب، وهو ما يجعل المواطنين يتمسكون بالتعامل معها ويقبلون عليها، مشيرةً إلى أن الزواج يكون بالقبول وليس بالتلامس بين المأذون والمتزوجين على غرار ما يحدث في بعض الأفلام.





وأذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة أصرت على دفع ثمن تذكرة القطار لمجند بعد مشادة له مع الكمسري بسبب عدم قطع تذكرة.



وقالت السيدة، خلال الفيديو، مخاطبة المجند: "يابني أقعد، أنا عندي زيك 3 ولاد والله مانت نازل"، متابعة لكمسري القطار: "أنا هدفع له ومش هتسلمه، خد يا عم الفلوس".



مما دفع المجند لإخراج ثمن التذكرة وإعطاءه للسيدة قائلًا: "ورحمة أبويا مانتي دافعه"، لتقوم بإعطائه التذكرة وأخذ الأموال منه.



وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، احترامها لكافة مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءًا لوطنهم وشعب مصر العظيم.



وشددت، على أنها تقدر الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة النقل، ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين.



وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة، بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، مؤكدة أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.

