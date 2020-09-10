وزير النقل يصدر قرارًا جديدًا بشأن ركوب أفراد القوات المسلحة القطارات (فيديو)

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:20 م
المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير
هدى عبدالرازق
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ثمن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تصرف المجند في واقعة "سيدة القطار"، مشيرًا إلى أنه تصرف بمزيد من الثبات الانفعالي، وكان لديه احترام لنفسه ولمؤسسته، وللبدلة التي يرتديها، متوجها بالاعتذار للمجند عما تعرض له داخل القطار.

وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن ما فعله مشرف القطار أساء للهيئة بأكملها، وما تقوم به الهيئة من تطوير، منوها بأن القوات المسلحة تدفع مقدما قيمة ركوب أفرادها القطارات.

وأوضح أنهم كانوا يطلبون استمارة سفر من فرد القوات المسلحة عند الركوب، معلنًا أنه قرر اعتبارًا من اليوم أنه لن يتم طلب الاستمارة من رجال القوات المسلحة عند ركوب القطارات، وسيتم الاكتفاء بارتدائه البدلة لعسكرية، وأنه خارج من وحدته، ومنضبط بالإجراءات الاحترازية، معلقا: "طالما أخدت المبلغ مقدما هطلب استمارة ليه".

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة أصرت على دفع ثمن تذكرة القطار لمجند بعد مشادة له مع الكمسري بسبب عدم قطع تذكرة.


وقالت السيدة، خلال الفيديو، مخاطبة المجند: "يابني أقعد، أنا عندي زيك 3 ولاد والله مانت نازل"، متابعة لكمسري القطار: "أنا هدفع له ومش هتسلمه، خد يا عم الفلوس".

مما دفع المجند لإخراج ثمن التذكرة وإعطاءه للسيدة قائلًا: "ورحمة أبويا مانتي دافعه"، لتقوم بإعطائه التذكرة وأخذ الأموال منه.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، احترامها لكافة مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءًا لوطنهم وشعب مصر العظيم.

وشددت، على أنها تقدر الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة النقل، ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين.

وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة، بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، مؤكدة أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.

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