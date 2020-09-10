بالصور.. سميره سعيد تشدو بأجمل اغانيها في اولي حفلاتها الاونلاين لـ"Tiktok"

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:13 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements
احيت منذ قليل الميجا ستار الديفا سميره سعيد اول اون حفل لها لجمهورها ومحبيها عبر تطبيق "تيك توك" علي الحساب الشخصي لها. 


وقامت بغناء "الديفا" بغناء من اشهر اغانيها وسط اجواء من لجمهور والبهجه ، وقد قامت ببغناء احدث اغانيها في إطار "قط و فار" لاول مره حصريا في الحفل اهدائا منها.


وقد ظهر الحفل بشكل مختلف ومبهر في عالم الحفلات الاونلاين ، والذي يظهر في شكل مختلف وأعمال الديكورات علي الطريقه المغربيه الذي ظهر في شكل مختلف ابهر الجميع.


وقد تواجدت مؤخرًا الديفا علي تطبيق "التيك توك" من خلال إنشاء حساب شخصي لها وقامت بنشره في الفيديوهات التي تجذب معها من جمهورها ومحبيها.

أخبار تهمك

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من خطف صفقة «الهداف»

منذ نصف ساعة

الأهلي في طريقه لفسخ التعاقد مع نجمه "المنحوس"

منذ ساعة

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

منذ ساعتين و 44 دقيقة

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

منذ حوالي 7 ساعات

مؤشر جديد يُقرب الزمالك من حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بعد ضم رمضان.. بيراميدز يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

هدية عاجلة من السيسي لـ"سيدة القطار" بعد واقعة المجند

منذ ساعة و 22 دقيقة

مانشستر يونايتد يحسم صفقة مدوية من أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد أهداف مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري

منذ 42 دقيقة

نجم الأهلي مُهدد بالرحيل عن القلعة الحمراء

منذ ساعة و نصف

عاجل - فايلر يوافق على ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. تعرف على الموعد الرسمي لانتخابات برشلونة

منذ ساعة

قرار فايلر يحسم صفقة الأهلي القادمة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تعثر الزمالك... كم نقطة تفصل الأهلي عن التتويج رسميًا بلقب الدوري الممتاز؟

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:46 م

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

الأهلي في طريقه لفسخ التعاقد مع نجمه "المنحوس"

10:28 م

بعد تعثر الزمالك... كم نقطة تفصل الأهلي عن التتويج رسميًا بلقب الدوري الممتاز؟

11:00 م

هدية عاجلة من السيسي لـ"سيدة القطار" بعد واقعة المجند

10:08 م

الأهلي يقترب من خطف صفقة «الهداف»

11:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟