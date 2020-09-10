"ترامب": سنخفض قواتنا في العراق خلال فترة قصيرة جدا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:14 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستخفض قواتها في العراق إلى نحو ألفي جندي خلال فترة قصيرة جدا.

وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، ذهب ترامب أبعد مما قاله مسؤول أمريكي الشهر الماضي عندما أفاد بأن الولايات المتحدة ستخفض قواتها إلى نحو 3500 في العراق خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وقال: "سينخفض عدد الجنود في العراق إلى 2000 في فترة قصيرة جدا".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أفادت أواخر أغسطس الماضي، نقلا عن مصادر حكومية، بأن الولايات المتحدة تخطط لخفض عدد القوات في العراق إلى 3.5 ألف جندي في الأشهر المقبلة، فيما يتمركز نحو 5.2 ألف جندي أمريكي في العراق.

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