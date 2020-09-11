هنا شيحة تنشر صورا من حفل خطوبة أمير شاهين

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 04:55 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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احتفل الفنان أمير شاهين بخطوبته في وسط أجواء عائلية مرعاة الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا.

ونشرت الفنانة هنا شيحة، مجموعة صور من الإحتفال عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت قائلة: "اليوم الذي كنا ننتظره جميعاً"، فيما قام الجمهور بتهنئته قائلين له: "ألف مبروك يا أمير".

جدير بالذكر أن الفنان أمير شاهين قد كشف في وقت سابق أن الفنانة ميرنا المهندس، هي حب حياته الأول والأخير، إلى أنه كانا من المفترض أن يتزوجا إلا أن الوقت لم يمهلهما.

وانه حاول يخوض علاقة عاطفية مرة أخرى بعدها إلا أنه فشل، والحب في النهاية نصيب وهو غير متعجل على هذا الأمر.


hanashiha's profile picture hanashiha Verified • hanashiha's profile picture hanashiha Verified The day we all have Been waiting for ❤️❤️❤️🙏🏻 ya Amiiiiir @amirshahineg 6h 7alawiat21's profile picture 7alawiat21 الاستورى 🔥 4hReply amirahassan900's profile picture amirahassan900 والله فرحنالة بس كنت بحب وفاءة اميرنا اوى 1hReply shimo.bebars's profile picture shimo.bebars الله يسعدك ويعوضك خير ويرزقك الذريه 4hReply tamerhosnyy.1977's profile picture tamerhosnyy.1977 ربنا يسعدكم يارب❤️😍 4hReply gegyengy30's profile picture gegyengy30 😍congratulate 1hReply heshamhamama22yahoo.c's profile picture heshamhamama22yahoo.c ❤️ 4hReply br_3nasyng's profile picture br_3nasyng 🔥❤️ 59mReply mari_flor27's profile picture mari_flor27 ❤️❤️ 5hReply openspaice's profile picture openspaice عنيك علي الاستورى وتابع البيدج 🔥🔥🔞 5hReply joharah_dancer's profile picture joharah_dancer الراقصة جوهرة♥️ 2hReply sico.baty's profile picture sico.baty شوفو استورى نار واللى عايزة حاجه تيجى خااص🔥🔥 4hReply reham_abou_salem's profile picture reham_abou_salem ❤️❤️❤️❤️ 2hReply 6 HOURS AGO Add a comment… More posts from hanashiha Instagram Search Search hamid.mahmoud.a's profile picture ABOUTHELPPRESSAPIJOBSPRIVACYTERMSLOCATIONSTOP ACCOUNTSHASHTAGSLANGUAGE English © 2020 INSTAGRAM FROM FACEBOOK
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