الأردن: لا قرار بخصوص السماح بعودة العمالة الوافدة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكدت وزارة العمل الأردنية اليوم الخميس، أنه ليس هناك أي قرار نهائي بخصوص السماح بعودة العمالة غير الأردنية التي انتهت مدة تصريحها وهي خارج المملكة خلال جائحة كورونا.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود، إن "القرار ما زال قيد البحث والدراسة من قبل الوزارة".

وأضاف أنه "في حال وجود اشتراكات ومستحقات مالية لبعض العمالة غير الأردنية التي غادرت المملكة لدى الضمان الاجتماعي، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع المؤسسة لإيجاد آلية لتأمين مستحقاتهم المالية ودفعها لهم".

وتابع: "يشمل القرار جميع العمالة الوافدة التي غادرت المملكة قبل إغلاق المطار والمعابر الحدودية، أي قبل تاريخ 18 من مارس الماضي".

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