6 ساعات بحث في "النيل".. الضفادع البشرية تنجح في انتشال جثة غريق الصف

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:04 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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على مدار 6 ساعات متواصلين، عكف قوات الإنقاذ النهري، "الضفادع البشرية"، على البحث على جثة طالب أزهري، بعدما جرفه التيار إثر غرقه بمياه نهر النيل، بمركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، لتنجح القوات في انتشال الجثة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

ظهر اليوم الخميس، عاد أحمد عصام، إسلام محمد، 16 سنة، طالبين بالمرحلة الثانوية الأزهرية، من درسهما داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية، ليقررا أن يهربا من إرتفاع درجة حرارة الجو، بالإستحمام بمياه النيل، بجنوب المحافظة.

دقائق معدودة، وغرق الطالبين، بمجري نهر النيل، ليلاحظهما أحد الأهالي وهما يستغيثان بهم، ليسرع سكان القرية نحوهم، ويتمكنوا من إنتشال "إسلام"، قبل غرقه، ولدى محاولتهم انتشال صديقه، جرفه التيار، ليلقى مصرعه غرقا.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بغرق طالب بمجرى نهر النيل، بمركز الصف، جنوب المحافظة.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري، وتمكنت من انتشال جثة الطالب، بعد محاولات لانتشال جثته إستمرت لـ6 ساعات.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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