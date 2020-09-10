لاعب بايرن ميونخ ينضم إلى الدوري الهولندي على سبيل الإعارة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:00 م
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
وكالات
Advertisements
قال نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الخميس إنه سمح مهاجمه الشاب أوليفر باتيستا ماير /19 عاما/ بالانتقال إلى صفوف هيرينفين الهولندي على سبيل الإعارة لموسم واحد فقط للحصول على فرصة جيدة للمشاركة في المباريات.

وكان باتيستا ماير التحق بنادي بايرن في 2016 قادما من كايزرسلاوترن الألماني وتم تصعيده لقائمة الفريق الأول في بايرن الموسم الماضي.

وخاض باتيستا ماير 18 مباراة لفريق بايرن للشباب (تحت 23 عاما) في الموسم الماضي وسجل أربعة أهداف مع الفريق في دوري الدرجة الثالثة.

أخبار تهمك

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من خطف صفقة «الهداف»

منذ نصف ساعة

بعد ضم رمضان.. بيراميدز يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد أهداف مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري

منذ 41 دقيقة

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي مُهدد بالرحيل عن القلعة الحمراء

منذ ساعة و نصف

مانشستر يونايتد يحسم صفقة مدوية من أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بعد تعثر الزمالك... كم نقطة تفصل الأهلي عن التتويج رسميًا بلقب الدوري الممتاز؟

منذ نصف ساعة

مؤشر جديد يُقرب الزمالك من حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 30 دقيقة

قرار فايلر يحسم صفقة الأهلي القادمة

منذ حوالي 3 ساعات

هدية عاجلة من السيسي لـ"سيدة القطار" بعد واقعة المجند

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل - فايلر يوافق على ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. تعرف على الموعد الرسمي لانتخابات برشلونة

منذ ساعة

الأهلي في طريقه لفسخ التعاقد مع نجمه "المنحوس"

منذ ساعة

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:46 م

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

الأهلي في طريقه لفسخ التعاقد مع نجمه "المنحوس"

10:28 م

بعد تعثر الزمالك... كم نقطة تفصل الأهلي عن التتويج رسميًا بلقب الدوري الممتاز؟

11:00 م

هدية عاجلة من السيسي لـ"سيدة القطار" بعد واقعة المجند

10:08 م

الأهلي يقترب من خطف صفقة «الهداف»

11:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟