"سيدة القطار": الرئيس السيسي كرمني وأرسل لي وفداً وهدية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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أجهشت صفية أبو العزم، بطلة واقعة القطار، بالبكاء على الهواء خلال لقاء مباشر لها ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على القناة الأولى المصرية، مشددة على الجندى تعرض لإهانة غير مقبولة، خاصة وأنه أحد أبطال القوات المسلحة، مشيرة إلى أن هناك وفد من رئاسة الجمهورية قام بزيارتها، وتابعت:" الرئيس السيسي كرمني وأرسل لي وفدًا.. جاتلي أجمل هدية من الرئيس السيسى وكرمني".

وأضافت "سيدة القطار"، أنها لا تجمل حديثها كونه تصريحات تليفزيونية، ولكنها تتحدث من منطلق مبدأ الأخلاق الذي تربت عليه وتعمل على ترسيخه بأولادها، وتابعت:"دائمًا ما أقول لهم أنتم عكاز أبوكم وأوعو تخلوا العكاز يسوس.. وعليكم التمسك بالقيم والأخلاق والتقاليد المصرية"،

ووجهت "سيدة القطار"، رسالة إلى كمسرى القطار، قالت خلالها،:"ليه تعمل كدا.. كملة القوات المسلحة مهزتش قلبك.. عمال تهين فيه ولم يأتي في بالك مدى التضحيات التي يقدمها الجيش المصرى للوطن.. والله لو دخلت السجن بسببه ما تساوى شئ".



وأذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة أصرت على دفع ثمن تذكرة القطار لمجند بعد مشادة له مع الكمسري بسبب عدم قطع تذكرة.

وقالت السيدة، خلال الفيديو، مخاطبة المجند: "يابني أقعد، أنا عندي زيك 3 ولاد والله مانت نازل"، متابعة لكمسري القطار: "أنا هدفع له ومش هتسلمه، خد يا عم الفلوس".

مما دفع المجند لإخراج ثمن التذكرة وإعطاءه للسيدة قائلًا: "ورحمة أبويا مانتي دافعه"، لتقوم بإعطائه التذكرة وأخذ الأموال منه.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، احترامها لكافة مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءًا لوطنهم وشعب مصر العظيم.

وشددت، على أنها تقدر الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة النقل، ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين.

وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة، بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، مؤكدة أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.

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