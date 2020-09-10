"ظهرت الآن" نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ثانوية عامة برقم الجلوس 2020 عبر رابط tansik.egypt.gov.eg

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ثانوية عامة 2020، تم اليوم صباحا إعلان رسميا عن تنسيق المرحلة الثانية ثانوية عامة عبر بوابة الحكومة الإلكترونية برقم الجلوس للطلاب، وقد تم انتهاء رسميا من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ورفعها على المواقع لرسمية ويمكن للطلاب الاستعلام عنها في آي وقت، وجارى الآن فتح باب التنسيق المرحلة الثانية وإعلان الحد الأدنى للكليات والعاهد في المرحلة الثالثة لثانوية العامة 2020









رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ثانوية عامة





أعلنت اليوم الخميس الموافق 10 أغسطس وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لثانوية العامة وجارى الآن إعلان الحد الادنى للقبول بالجامعات والمعاهد لطاب المرحلة الثالثة لثانوية العامة لجميع الأقسام ” علمي علوم – علمي رياضة- أدبي ” والتي من المتوقع ان تكون على النحو التالي77.40 لقسم العلوم ، ما مجموعه 278 درجة. 67.80٪ للقسم الأدبي.









استعلم عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية برقم الجلوس





يبحث طلاب الثانوية العامة اليوم عن خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية برقم الجلوس عبر بوابة الحكومة الإلكترونية واليك الخطوات عل النحو التالي:





يقوم الطالب بالدخول على بوابة الحكومة الإلكترونية من هنا

يقم الطالب بتسجيل رقم الجلوس الخاص به في الأيقونة المخصصة له.

سوف يظهر إلى الطالب الكلية أو المعهد الذي تم قبوله به.

يجب على الطالب طباعة بطاقة الترشيح الخاصة بالكلية أو المعهد المقبول به لكى يتم تقديمه مع المستندات الرسمية في الكلية.

جارى الآن إعلان الحد الأدنى لكليات والمعاهد لطلاب المرحلة الثالثة من الثانوية العامة التي تعلن يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2020 ويتم فتح باب التقديم لمدة أسبوع من تاريخه وتعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة فور غلق باب التقديم ب 72 ساعة ، ومن المقرر ان يتم بدء العام الدراسي يوم 17 أكتوبر 2020.



