وزير الري عن تبطين الترع: "ستتحول لمنتزه"

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قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن مشروع تبطين الترع يقضي على أي تلوث بها، ويحولها لمنتزه للأهالي، معلقا: "ممكن ياكلوا أيس كريم جمبها".



وأشار "عبدالعاطي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن ما يحدث في تطوير الترع القديمة لم يحدث منذ عهد محمد علي، منوها بأنهم عملوا في ملفات لم يمتد لها يد التطوير من 50 عام.



واستقبل سيلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى المصري والوفد المرافق وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الدكتور عبدالعاطي الى جنوب السودان للتباحث حول ملفات التعاون المشتركة بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى.



وأعرب رئيس جمهورية جنوب السودان عن خالص تحياته وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وللشعب المصري لما يقدمة من دعم لأشقائه فى دولة جنوب السودان خلال الأزمات، متمثلًا فى الجسر الجوي لتقديم المساعدات والإغاثة لجمهورية جنوب السودان لمواجهة اثار الفيضانات بجمهورية جنوب السودان.





ونقل الدكتور عبد العاطى تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأشقاءنا فى دولة جنوب السودان قيادةً وحكومةً وشعبًا.



وصرح عبد العاطي إلى أنه تم تنوير فخامة رئيس جمهورية جنوب السودان بالمشروعات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى بجنوب السودان مؤكدًا على أن مصر تعمل جاهدًا لتعزيز سبل التعاون مع جنوب السودان ولتنمية جنوب السودان.



وفي سياق آخر وخلال لقاء الوفد المصري مع السيد رياك مشار - النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان أكد الدكتور محمد عبد العاطى أن مصر تنفذ مشروعات تنموية لدعم مواطني جنوب السودان الشقيقة مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية لخدمة جنوب السودان خاصة مشروعات حصاد مياه الأمطار للاستفادة من مياه الأمطار وتخزينها لاستخدامها خلال فترات الجفاف للشرب وللثروة الحيوانية والتي ستعمل بلا شك في المساهمة في الحد من أخطار الفيضانات.



كما استقبل تعبان دينج نائب رئيس جمهورية جنوب السودان الدكتور عبدالعاطي والوفد المرافق وتم تنوير سيادته بأهم المشروعات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى المصرية بجنوب السودان والمشروعات الجاري تنفيذها، وأعرب نائب رئيس الجمهورية عن شكره لجمهورية مصر العربية على ما تقوم به من دعم لدولة جنوب السودان خاصة في مجال الموارد المائية لتوفير المياه النقية لشعب جنوب السودان ومشروع حصاد مياه الأمطار للاستفادة منها في موسم الجفاف.

