يعمل مبيض محارة.. رسالة يوسف أحمد طالب الثانوية العامة بعد حصوله على 96%

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:52 م
بوابة الفجر
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وجه الطالب يوسف أحمد، الحاصل على 96% في الثانوية العامة بيعمل كمبيض محارة، رسالة استغاثة على الهواء للحصول على منحة دراسية نظرًا لظروفه المادية الصعبة.

وقال يوسف في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس: "روحت أكثر من مكان للحصول على منحة ولم أستطيع".

وأضاف "من ساعة ما دخلت المرحلة الثانوية وأنا أعمل مع والدي، ولدينا أخ آخر في الثانوية العامة ويعمل أيضًا معانا".

وفي ذات السياق قال محمد عبد الرازق، أحد أوائل الدبلومات الفنية، إنه كان يعمل خلال الدراسة للحصول على نفقات الدراسة وأنه يتمنى الالتحاق بكلية الهندسة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن التعليم الفني جيد ويفرز عناصر جيدة وأنه واثق من التحاقه بكلية الهندسة. وأشار إلى أنه كان يعمل العديد من الأعمال اليومية منها مبيض محارة وأعمال زراعية ومعمارية أخرى.

وفي الإطار ذاته، وكان انتشر مؤخرًا مقطع فيديو لطبيب المستقبل بائع الفريسكا إبراهيم عبد الناصر، طالب الثانوية العامة المتفوق، وقال عبد الناصر في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" السبت: "كنت ببيع الفريسكا لواحد وقعدنا نندرش شوية، وصور لي الفيديو وانتشر، ومكنتش متوقع أنه هينشر بهذه الصورة".

وأضاف: "ناس كتير كلمتني بعد الفيديو منهم وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، والكابتن محمود الخطيب، والكابتن عبدالعزيز عبدالشافي".

وفي ذات السياق قال إبراهيم عبدالناصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزير التعليم قدم له منحة في جامعة الإسكندرية وطالبه باستمرار تفوقه.

واستطرد أنه لم يتوقع أن يهتم المسئولين بالاتصال به ومنحة منحة لدراسة الطلب قائلا: "هذا رزق من الله سبحانه وتعالى".

وتابع الطالب إبراهيم عبد الناصر، أنه ليس من رواد السوشيال ميديا، وأنشأ صفحة عبر الفيسبوك خلال أزمة فيروس كورونا من أجل معرفة ما يجرى من أخبار، موضحا أن السوشيال ميديا تؤدي إلى إضاعة الوقت.

وأشار إلى أنه يعمل في فترة الإجازة في بيع الفريسكا، موضحا أن أحد الأشخاص قام بتصوير فيديو له خلال قيامه ببيع الفريسكا، وأبلغه أنه طالب في الثانوية العامة، وحصل على درجة 408.5 مئوية بنسبة 99.6%، وأنه يرغب في الالتحاق بكلية الطب.

وأضاف طالب الثانوية المتفوق، أنه يعمل بائع فريسكا وهو في الصف الرابع الابتدائي ويعمل مع والده وأنه يعمل فقط خلال أيام الإجازة الصيفية، موضحا أن والده يعمل في بيع الفريسكا ولديهم محل لبيع الفاكهة ووالدته ربة منزل، متعهدًا مواصلة مساعدة والده وبيع الفريسكا.

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