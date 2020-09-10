سيدة القطار: كلمة الجيش المصري على زي الجندي "تهز جبل"

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كشف صفية أبو العزم، بطلة واقعة القطار، عن كواليس الحوار الذى دار بينها وبين الجندى، الذى تعرض للإهانة من قبل كمسرى بقطار "المنصورة القاهرة"، مشيرة إلى أن الكمسرى أخطأ فى حق الجندى كثيرًا إلا أنه كان يتحكم فى أعصابه بطريقة تثبت مدى قدرة أفراد القوات المسلحة فى ضبط النفس.



وأضافت "صفية أبو العزم "خلال لقاء لها ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجندى المصرى تربى على الكرامة والعزة، ولذلك رفض الجندى تمامًا أن أدفع له ثمن التذكرة، وتابعت:" قال لى ورحمة أمى محد هيدفعلى".



وأشارت "سيدة القطار"، إلى أن كلمة جندى بالقوات المسلحة التى كتبت على الزى العسكرى، هزتها كثيرًا ورفضت تمامًا أن يتم تعامله بهذه الطريقة من قبل الكمسرى، وتابعت:" كلمة الجيش المصرى على زى الجندى..والله تهز جبل".



وأذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة أصرت على دفع ثمن تذكرة القطار لمجند بعد مشادة له مع الكمسري بسبب عدم قطع تذكرة.



وقالت السيدة، خلال الفيديو، مخاطبة المجند: "يابني أقعد، أنا عندي زيك 3 ولاد والله مانت نازل"، متابعة لكمسري القطار: "أنا هدفع له ومش هتسلمه، خد يا عم الفلوس".



مما دفع المجند لإخراج ثمن التذكرة وإعطاءه للسيدة قائلًا: "ورحمة أبويا مانتي دافعه"، لتقوم بإعطائه التذكرة وأخذ الأموال منه.



وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، احترامها لكافة مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءًا لوطنهم وشعب مصر العظيم.



وشددت، على أنها تقدر الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة النقل، ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين.



وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة، بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، مؤكدة أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.

