في وسط أجواء عائلية.. إلهام شاهين تحتفل بخطوبة شقيقها

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:46 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحتفل الفنانة إلهام شاهين، بخطوبة شقيقها الفنان أمير شاهين، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


ونشرت إلهام شاهين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لها برفقة شقيقها وخطيبته وسط عائلتها وأصدقائها، وعلقت قائله: "ألف مبروك خطوبة الغالى أمير ربنا يسعدكم يارب".


يذكر أن إلهام شاهين تقوم ببطولة فيلم "حظر تجوال"، ويشاركها أمينة خليل وأحمد مجدي و محمود الليثي، والنجم الفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم ٢٣ ، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، إنتاج مشترك بين شركات Red star Films، و S Productions وTeam One Productionsو The Cell Post-production، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس. وسط أجواء عائلية .. إلهام شاهين تحتفل بخطوبة شقيقها.



تحتفل الفنانة إلهام شاهين بخطوبة شقيقها الفنان أمير شاهين، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


ونشرت إلهام شاهين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لها برفقة شقيقها وخطيبته وسط عائلتها وأصدقائها، وعلقت قائلة"ألف مبروك خطوبة الغالى أمير ربنا يسعدكم يارب"


يذكر أن إلهام شاهين تقوم ببطولة فيلم "حظر تجوال"، ويشاركها أمينة خليل وأحمد مجدي و محمود الليثي، والنجم الفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم ٢٣ ، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، إنتاج مشترك بين شركات Red star Films، و S Productions وTeam One Productionsو The Cell Post-production، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

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