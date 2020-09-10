"سيدة القطار": قلبي وجعني لما شفت البدلة العسكرية

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قالت صفية أبو العزم،بطلة واقعة القطار، إنها تأثرت كثيرًا بسبب ما تعرض له أحد أبطال القوات المسلحة على يد الكمسرى، بقطار "المنصورة القاهرة"، وتابعت:"قلبى وجعنى لما لقيته لابس البدلة العسكرية"، مشددة على أن تصرفها ومحاولة دفعها ثمن التذكرة نابع من منطلق الأمومة،مضيفة:"ممكن أولادى يتعرضوا لكدا".



وأضافت " صفية أبو العزم "خلال لقاء لها ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها شاهدت تصرف الكمسرى مع الجندى، خاصة وأنه "أهانه"، وقال له:"أنا هسلمك للشرطة العسكرية، بالإضافة إلى أنه تلفظ بألفاظ الجميع سمعها خلال الفيديو الذى وثق الواقعة.



وتابعت:"الجندى اتهان وأنا مرداش بكداموقفى نابع من أموماتى..لو اتكرر مليون مرة موقفى هيكون ثابت وداعم للجندى..شقيقتى كانت معى وكانت تريد أيضًا أن تدفع له ولكن الجندى رفض تمامًا".





وأذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة أصرت على دفع ثمن تذكرة القطار لمجند بعد مشادة له مع الكمسري بسبب عدم قطع تذكرة.



وقالت السيدة، خلال الفيديو، مخاطبة المجند: "يابني أقعد، أنا عندي زيك 3 ولاد والله مانت نازل"، متابعة لكمسري القطار: "أنا هدفع له ومش هتسلمه، خد يا عم الفلوس".



مما دفع المجند لإخراج ثمن التذكرة وإعطاءه للسيدة قائلًا: "ورحمة أبويا مانتي دافعه"، لتقوم بإعطائه التذكرة وأخذ الأموال منه.



وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، احترامها لكافة مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءًا لوطنهم وشعب مصر العظيم.



وشددت، على أنها تقدر الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة النقل، ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين.



وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة، بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، مؤكدة أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.

