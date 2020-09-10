وزير الري يكشف أهمية مشروع تبطين الترع

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:38 م
الدكتور محمد عبدالعاطي
الدكتور محمد عبدالعاطي
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن مشروع تبطين الترع سيساهم في وصول المياه حتى نهاية خطوط الترع.

وأشار "عبدالعاطي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن القرى التي يتم تبطين الترع بها سيساهم في رفع مستوى القرى نفسها، وسيقضي على أي تلوث بالقرى، مؤكدا أن تبطين الترع يجعل المياه تصل إلى الفلاح بالكيمة التي يحتاجها.

وأضاف أن تبطين الترع سيساهم في زيادة الإنتاج نحو 30%، فضلا على تحسين مستوى المحاصيل الزراعية.

اقرأ أيضا...

واستقبل سيلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى المصري والوفد المرافق وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الدكتور عبدالعاطي الى جنوب السودان للتباحث حول ملفات التعاون المشتركة بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى.

وأعرب رئيس جمهورية جنوب السودان عن خالص تحياته وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وللشعب المصري لما يقدمة من دعم لأشقائه فى دولة جنوب السودان خلال الأزمات، متمثلًا فى الجسر الجوي لتقديم المساعدات والإغاثة لجمهورية جنوب السودان لمواجهة اثار الفيضانات بجمهورية جنوب السودان.

ونقل الدكتور عبد العاطى تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأشقاءنا فى دولة جنوب السودان قيادةً وحكومةً وشعبًا

وصرح عبد العاطي إلى انه تم تنوير فخامة رئيس جمهورية جنوب السودان بالمشروعات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى بجنوب السودان مؤكدًا على أن مصر تعمل جاهدًا لتعزيز سبل التعاون مع جنوب السودان ولتنمية جنوب السودان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشروع تبطين الترع المياه الري

أخبار تهمك

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الأهلي يقترب من خطف صفقة «الهداف»

منذ أقل من نصف ساعة

مؤشر جديد يُقرب الزمالك من حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 29 دقيقة

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - فايلر يوافق على ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تعثر الزمالك... كم نقطة تفصل الأهلي عن التتويج رسميًا بلقب الدوري الممتاز؟

منذ نصف ساعة

قرار فايلر يحسم صفقة الأهلي القادمة

منذ حوالي 3 ساعات

هدية عاجلة من السيسي لـ"سيدة القطار" بعد واقعة المجند

منذ ساعة و 20 دقيقة

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

بعد ضم رمضان.. بيراميدز يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي مُهدد بالرحيل عن القلعة الحمراء

منذ ساعة و 28 دقيقة

الأهلي في طريقه لفسخ التعاقد مع نجمه "المنحوس"

منذ ساعة

شاهد أهداف مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري

منذ 40 دقيقة

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

منذ حوالي 8 ساعات

مانشستر يونايتد يحسم صفقة مدوية من أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

رسميًا.. تعرف على الموعد الرسمي لانتخابات برشلونة

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

مدبولي يوجه بإعداد دراسة تفصيلية عن التحول لنظام الري الحديث

وزيرا التنمية المحلية والري يبحثان تقليل الفاقد من المياه (صور)

وزيرا الزراعة والري يبحثان آلية تطبيق طرق الري الحديث

محافظ أسوان يتابع جهود وزارة الري فى تنفيذ مشروع تأهيل الترع

وزير الري يتوجه لجنوب السودان لبحث تعزيز العلاقات في مجال الموارد المائية

سفيرنا بجنوب السودان يكشف كواليس زيارة وزير الري لجوبا

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:46 م

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

الأهلي في طريقه لفسخ التعاقد مع نجمه "المنحوس"

10:28 م

بعد تعثر الزمالك... كم نقطة تفصل الأهلي عن التتويج رسميًا بلقب الدوري الممتاز؟

11:00 م

هدية عاجلة من السيسي لـ"سيدة القطار" بعد واقعة المجند

10:08 م

الأهلي يقترب من خطف صفقة «الهداف»

11:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟