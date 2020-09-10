وزير الري يكشف أهمية مشروع تبطين الترع



وأشار "عبدالعاطي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن القرى التي يتم تبطين الترع بها سيساهم في رفع مستوى القرى نفسها، وسيقضي على أي تلوث بالقرى، مؤكدا أن تبطين الترع يجعل المياه تصل إلى الفلاح بالكيمة التي يحتاجها.



وأضاف أن تبطين الترع سيساهم في زيادة الإنتاج نحو 30%، فضلا على تحسين مستوى المحاصيل الزراعية.



اقرأ أيضا...



واستقبل سيلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى المصري والوفد المرافق وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الدكتور عبدالعاطي الى جنوب السودان للتباحث حول ملفات التعاون المشتركة بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى.



وأعرب رئيس جمهورية جنوب السودان عن خالص تحياته وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وللشعب المصري لما يقدمة من دعم لأشقائه فى دولة جنوب السودان خلال الأزمات، متمثلًا فى الجسر الجوي لتقديم المساعدات والإغاثة لجمهورية جنوب السودان لمواجهة اثار الفيضانات بجمهورية جنوب السودان.



ونقل الدكتور عبد العاطى تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأشقاءنا فى دولة جنوب السودان قيادةً وحكومةً وشعبًا



وصرح عبد العاطي إلى انه تم تنوير فخامة رئيس جمهورية جنوب السودان بالمشروعات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى بجنوب السودان مؤكدًا على أن مصر تعمل جاهدًا لتعزيز سبل التعاون مع جنوب السودان ولتنمية جنوب السودان.



قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن مشروع تبطين الترع سيساهم في وصول المياه حتى نهاية خطوط الترع.