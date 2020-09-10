رسميًا.. تعرف على الموعد الرسمي لانتخابات برشلونة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن الموعد الرسمي للانتخابات في السنة المقبلة، وأيضاً كشف الفريق الكتالوني عن الموعد البديل في حال حدوث ظروف طارئة كانتشار فيروس كورونا. 

ونشر البارسا بيان رسمي، وأكد خلاله أن موعد الانتخابات يومي 20 و21 مارس المفبل، وسوف تكون الجمعية العمومية يوم 25 اكتوبر، وفي حال تعذر إنعقادها حضوريا بسبب فيروس كورونا فسيتم تأجيلها. 

وأوضح بيان نادي برشلونة أن فترة فيروس كورونا قد أثرت على عوائد البث التلفزيوني، وأيضا أدت إلى انخفاض قيمة بيع اللاعبين ورواتبهم.  

وستشهد ميزانية 20/21 إنخفاض بنسبة %30 عن الموسم الماضي.

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