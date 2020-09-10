الأهلي في طريقه لفسخ التعاقد مع نجمه "المنحوس"

يدرس مسئولو النادي الأهلي فسخ تعاقده مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم الأنجولي جيرالدو دا كوستا، خلال الفترة المقبلة.





وأوضحت تقارير صحفية أن إدارة النادي عرضت على الصفاقسي التونسي ضم اللاعب، إلا أنهما لم يتوصلا إلى اتفاق.





وتبحث إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن عرض جيد لرحيل اللاعب، حتى يتم الاستفادة من المقابل الماضي بشكل جيد.





جدير بالذكر أن جيرالدو خاض خلال فترته مع الأهلي 34 مباراة، سجل 4 أهداف، وصنع 7 أهداف آخرين.





وانتقل اللاعب الأنجولي إلى صفوف الأهلي في انتقالات يناير 2019، قادما من بريميرو دي اجوستو.











