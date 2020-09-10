نهال عنبر توجه تحية شكر وإجلال لسيدة القطار: "هي دي جدعنة الأمهات المصرية" (فيديو)

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علقت الفنانة نهال عنبر، على قيام سيدة القطار بدفع ثمن تذكرة لمجند بعد مشادة مع كمسري قطار، قائلة: "سيدة القطار سيدة جدعة، ودي جدعنة الأمهات المصرية، الستات المصرية جامدين أووي، عندهم أمومة مفرطة".



وتابعت "عنبر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء الخميس، أن المجند الذي أهانه الكمسري برقبة أي احد، لأنه ينتمي للجيش الذي يحمي بلادنا، معقبة: "اللي زي ده بيضحي بحايته عشان الناس تعيش،...الجيش ده هو السند والظهر بتاعنا".



ووجهت سيدة القطار، الشكر للسيدة القطار قائلة: "أنا بشكر سيدة القطار، وبقدم لها التحية، ولو أي ام مصرية مكانها كانت هتعمل كده".





وفي ذات السياق كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، العقوبات الموقعة ضد رئيس القطار في واقعة "سيدة القطار وإهانة مجند"، موضحا أنه تقرر مجازاة رئيس القطار بخصم أجر 50 يومًا من راتبه لما بدر منه تجاه الركاب وعدم إتخاذ التدابير الإحترازية اللازمة بإرتداء الكمامة الطبية.



وأضاف "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أنه تم خصم أجر 15 يوما من راتب مشرف القطار لعدم تنفيذه تعليمات الهيئة في هذه الواقعة وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية الازمة بارتداء الكمامة الطبية المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء.



وأعلن أنه تقرر استبعاد المذكورين عن العمل بقطارات الركاب وتشغيلهم بقطارات نقل البضائع، كما تم تحرير محضر شرطة لهم لعدم إرتدائهم الكمامة الطبية وتطبيق قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء عليهم بالغرامة 4000 جنيه.



ونوه بأن بيان الحالة الوظيفية للمذكورين تبين سلبية آخر تحليل للمواد المخدرة في مارس 2020 وقد تم تحويل المذكورين اليوم الخميس 1092020 بعد حدوث الواقعة للكشف الطبي مخدرات والكشف الطبي النفسي.



وقدم الوزير اعتذاره للقوات المسلحة والمجند مؤكدا أنه سيذهب له للاعتذار كما سيزور سيدة القطار التي حرصت على دفع ثمن التذكرة لتوجيه الشكر لها.



أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة أصرت على دفع ثمن تذكرة القطار لمجند بعد مشادة له مع الكمسري بسبب عدم قطع تذكرة.



وقالت السيدة، خلال الفيديو، مخاطبة المجند: "يابني أقعد، أنا عندي زيك 3 ولاد والله مانت نازل"، متابعة لكمسري القطار: "أنا هدفع له ومش هتسلمه، خد يا عم الفلوس".



مما دفع المجند لإخراج ثمن التذكرة وإعطاءه للسيدة قائلًا: "ورحمة أبويا مانتي دافعه"، لتقوم بإعطائه التذكرة وأخذ الأموال منه.



وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، احترامها لكافة مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءًا لوطنهم وشعب مصر العظيم.



وشددت، على أنها تقدر الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة النقل، ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين.



وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة، بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، مؤكدة أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.



