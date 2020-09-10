في مباراة الـ6 أهداف.. التعادل المثير يحسم موقعة الزمالك وسموحة بالدوري

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبوجبل في حراسة المرمى وإمام عاشور ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي “الونش” وعبدالله جمعة في خط الدفاع وطارق حامد وإسلام جابر ويوسف إبراهيم “أوباما” ومصطفى فتحي وكابونجو كاسونجو في خط الوسط وأسامة فيصل في خط الهجوم .

وبدأ الزمالك بالهجوم ويحصل الفريق على ركلة حرة على حدود المنطقة تمر طولية ويحولها أسامة فيصل برأسية لكنها تصل سهلة للهاني سليمان حارس سموحة في الدقيقة الأولى من عمر المباراة .

ويحاول الزمالك مجددا وعرضية من عبدالله جمعه يقابلها أسامه فيصل بضربة رأس تصل سهلة في يد الهاني سليمان حارس سموحة في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة .

ويرد سموحة بمحاولة من الجانب الأيسر تنتهي لركنية وتمر عرضية في يد أبوجبل الذي يتعرض لإعاقة وركلة حرة للزمالك بعدها عرضية جديدة من سموحة يتصدى لها أبوجبل ويخرجها ركنية ثم تسديدة من حسام حسن ضعيفة تصل ليد أبوجبل .

وتهدأ المباراة نسبيا في وسط الملعب قبل أن ينطلق إمام عاشور من الجانب الأيمن أنهاها بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها مدافعي سموحة بشكل سريع من أمام المرمى إلى وسط الملعب.

ويرد سموحة بتسديدة من حسام حسن من خارج المنطقة لكنها تعلو العارضة في الدقيقة 16 من عمر المباراة.

وينجح الزمالك في ترجمة سيطرته الهجومية لهدف التقدم عن طريق كاسونجو في الدقيقة 18 من عمر المباراة بعد مرور عبدالله جمعة داخل المنطقة من الجانب الأيسر ومراوغة الدفاع ليمررها أرضية يسددها كاسونجو مباشرة في الشباك على يمين الحارس معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .

ويكثف الزمالك من محاولاته الهجومية وخاصة من الجانب الأيمن عن طريق الثنائي إمام عاشور ومصطفى فتحي ويحصل الفريق على ركلة حرة ينفذها أوباما بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس الهاني سليمان بشكل سريع بقبضة اليد إلى مناطق وسط الملعب في الدقيقة 22 من عمر المباراة .

وينحصر اللعب في وسط الملعب هادئا من جانب الفريقين فيما حاول سموحة اللعب من العمق والتسديد عن طريق حسام حسن الذي حاول بكرة قوية من داخل منطقة جزاء الزمالك إصطدمت بقدم أحد المدافعين وتحولت إلى ركلة ركنية نفذها ناصر ماهر لكن أبعدها الدفاع .

ويوقف الحكم المباراة في الدقيقة 30 لالتقاط الأنفاس وشرب السوائل من جانب الفريقين ويتم استئناف المباراة باستحواذ من لاعبي سموحة في محاولة لتدارك النتيجة .

ويضغط لاعبو الزمالك بطول الملعب على دفاع سموحة لاستخلاص الكرة ولكن لم تظهر خطورة على المرمى .

وفي الدقيقة 36 ينجح سموحة في إدراك التعادل عن طريق حسام حسن بعد مروره من عبدالغني من الجانب الأيمن وتوغله داخل المنطقة ليسددها قوية ينقذها أبوجبل ترتد له مجددا ويتصدى لها أبوجبل وتصل مرة ثالثة ليسددها حسام حسن في الشباك معلنا تعادل الفريقين بهدف لكل منهما .

بعد هدف التعادل كثف الزمالك من محاولاته وتسديدة أرضية عن طريق إسلام جابر من على حدود منطقة جزاء سموحة مرت بشكل بعيد إلى جوار القائم الأيمن لمرمى الهاني سليمان.

وواصل الزمالك محاولاته خاصة عن طريق الجانب الأيمن عن طريق عاشور وفتحي ويحصل عاشور على ركلة حرة على حدود المنطقة من منطقة مميزة في الدقيقة 44 من عمر المباراة ينفذها مصطفى فتحي عرضية يحولها حسام حسن مهاجم سموحة بالخطأ في مرماه ليعلن تقدم الزمالك بهدفين لهدف .

ويحتسب الحكم 3 دقائق كوقت بدل ضائع حاول خلالها سموحة وحصل على ركلة حرة على حدود المنطقة بعد إعاقة من محمد عبدالغني الذي حصل على بطاقة صفراء ونفذها ناصر ماهر بتسديدة مباشرة لكنها مرت بعيدة عن المرمى .

ورد الزمالك بهجمة منظمة وانطلق عاشور داخل المنطقة وتعرض لإعاقة ليطالب بركلة جزاء لكن الحكم يشير لاستئناف اللعب بعدها يطلق صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين لهدف .

ومع بداية الشوط الثاني شارك الفريق بنفس التشكيل وسط انحصار اللعب في منطقة الوسط بدون خطورة على كلا المرميين .

ويسدد كاسونجو كرة قوية على يمين الهاني سليمان يتصدى لها حارس سموحة بثبات في الدقيقة 48 من عمر المباراة .

ويحصل إمام عاشور على ركلة حرة على حدود المنطقة في وسط الملعب تمر بدون خطورة ثم يرد سموحة بتسديدة قوية عن طريق محمود عبد الحليم من خارج حدود منطقة جزاء الزمالك مرت أعلى العارضة في الدقيقة 50 من عمر المباراة .

ويحاول سموحة تدارك النتيجة ويمرر عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء تمكن ديريك نيسيبامبي من السيطرة على الكرة داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية أبعدها الدفاع إلى ركلة ركنية مرت عرضية سهلة في يد أبوجبل في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

ويحصل إمام عاشور على ركلة حرة على حدود المنطقة ينفذها مصطفى فتحي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها مدافعي سموحة بشكل سريع من أمام المرمى قبل أي خطورة في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

ويدفع الجهاز الفني للزمالك بتغييرين دفعة واحدة في الدقيقة 60 بنزول مصطفى محمد بدلا من أسامة فيصل ومحمد أوناجم بدلا من مصطفى فتحي لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق في المباراة .

وينشط الزمالك هجوميا ويمرر عبدالله جمعة عرضية تفاجئ الهاني سليمان نحو المرمى الذي يحولها لركنية بأطراف أصابعه وتمر الركنية عرضية بدون خطورة على مرمى سموحة .

ويتوغل إسلام جابر في الجانب الأيسر بين أكثر من مدافع لكن الدفاع يتحصل عليها في النهاية بعدها عبدالله جمعة يمر بكرة من الجانب الأيسر يمررها عرضية ويشتتها الدفاع لركنية يلعبها أوناجم عرضية يبعدها الدفاع بعيدا عن الخطورة في الدقيقة 64 من عمر المباراة .

ويكافئ الثنائي البديل المدير الفني بهجمة منظمة رائعة في الدقيقة 66 من عمر المباراة بعد كرة عرضية أرضية من أوناجم من الجانب الأيمن ليحولها مباشرة مصطفى محمد بتسديدة أرضية في الشباك معلنا تقدم الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف .

ويحاول سموحة الهجوم من الجانب الأيسر لكن بدون خطورة وتصل في النهاية لدفاع الزمالك بعدها يسقط إمام عاشور على الأرض يعاني من شد خفيف لكنه يعود ويكمل اللعب .

وفي الدقيقة 72 يدفع كارتيرون بحسام عبدالمجيد بدلا من إمام عاشور ويلعب سموحة ركلة ركنية تمر عرضية لكن يستخلصها الدفاع ويرد بهجمة مرتدة لكن ينقذها دفاع سموحة قبل الوصول لأوباما .

وينشط اوناجم وكابونجو على جانبي الملعب وسط محاولات هجومية للزمالك لكنها لم تشكل خطورة على مرمى سموحة .

ويعلن الحكم إيقاف اللقاء لالتقاط الأنفاس وشرب السوائل في الدقيقة 75 من عمر المباراة بعدها يعود ليستأنف اللعب وسط محاولات مستمرة من الزمالك هجوميا من جانبي الملعب .

وينطلق كابونجو من الجانب الأيسر ويمررها على حدود المنطقة ليسددها قوية أوباما ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية يحولها أوناجم عرضية لكن بدون خطورة وتصل للهاني سليمان .

بعدها يحاول الزمالك من الجانب الأيمن ويتوغل اوناجم من الجانب الأيمن ومحاولاته مشتركة مع مصطفى محمد لكن بدون خطورة .

ويتوقف اللعب لعلاج كاسونجو الذي عانى من شد ليستغل كارتيرون الفرصة ويدفع بتغييرين بنزول ياسين مرعي بدلا من كاسونجو ومحمد عنتر بدلا من إسلام جابر الذي بذل جهد كبير في وسط الملعب وذلك في الدقيقة 80 من عمر المباراة .

ويحصل سموحة على ركنية من الجانب الأيسر يمررها ناصر ماهر عرضية لكن يشتتها الدفاع وترتد بهجمة للزمالك لكن ينقذها دفاع سموحة في الوقت الذي خرج فيه عبدالله جمعة خارج الملعب حيث عانى من شد خفيف وعاد بعد دقيقة ليستكمل اللعب .

ويستحوذ الزمالك على مجريات اللعب في وسط الملعب في محاولة لفتح ثغرة ويحاول عنتر التوغل على حدود المنطقة لكن يبعدها الدفاع السكندري في النهاية بعيدا عن المرمى في الدقيقة 85 من عمر المباراة .

ويكثف سموحة من محاولاته في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة وتمر الكرة عرضية من ناصر ماهر من الجانب الأيسر يحولها أحمد حسن مكي في الشباك معلنا تقليص الفارق بالهدف الثاني لسموحة في الدقيقة 87 من عمر المباراة .

ويحاول سموحة مجددا عن طريق الترهوني الذي لعب كرة عرضية تصل لأبوجبل دون خطورة ويحاول الزمالك بعدها في وسط الملعب ويرد سموحة بعرضية من الجانب الأيمن ينقذها أبوجبل بقبضة يده ثم تشتيت الكرة في وسط الملعب .

ويستمر ضغط سموحة في اللحظات الأخيرة ويحتسب الحكم 5 دقائق وقت بدل ضائع ويظهر الإجهاد على لاعبي الزمالك وخاصة عبدالله جمعة الذي تحامل على نفسه في اللحظات الأخيرة .

ومن كرة طولية لناصر ماهر تصل الكرة لحسام حسن الذي حولها برأسية وقت خروج أبوجبل من مرماه لتسكن الشباك معلنا التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق .

ويمر اوناجم من الجانب الأيمن ويتعرض لإعاقة لكن الحكم يشير لاستئناف اللعب بعدها يحاول عنتر التوغل في منطقة العمق لكن ينقذها الدفاع وتمر اللحظات الأخيرة بدون خطورة لينتهي اللقاء بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.