العناني يبحث مع محافظي جنوب سيناء والبحر الأحمر سبل تنشيط السياحة

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ناقش الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ملف عودة السياحة إلى مصر وعدد من الموضوعات الهامة مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.



جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، اليوم الخميس، حيث حرص الوزير على استقبال فودة وحنفي في مكتبه بالجيزة، لمناقشة تلك الموضوعات التي من شأنها أن تساهم في دفع وتنشيط حركة السياحة الوافدة لهاتين المحافظتين لاسيما في ظل استئناف حركة السياحة الوافدة اليهما اعتبارًا من أول يوليو الماضي.



كما ناقش المجتمعون تجربة مصر لاستئناف الحركة السياحة الوافدة إليها تدريجيًا، حيث أشار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إلى أن هذه التجربة كانت ناجحة بكل المقاييس ووفرت لمصر مناخًا آمنًا في ظل الضوابط والاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها في المطارات والمنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية والمواقع الاثرية والمتاحف لضمان صحة وسلامة كافة السائحين والزائرين والعاملين في القطاع.



كما تم الحديث عن أهمية الترويج لمنتج السياحة البيئة نظرا لما تتمتع به محافظتي جنوب سيناء والبحر الاحمر من محميات طبيعية وأماكن طبيعية فريدة تساهم في جذب مزيد من السائحين من مختلف الجنسيات وخاصة المهتمين بالسياحية البيئية، خاصة أن الوزارة بصدد إطلاق حملة لدعم السياحة البيئة تحت عنوان "Eco Egypt" وذلك بالتعاون مع وزارتي البيئة والدولة للإعلام.



جدير بالذكر أنه قد زار محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة لمصر اعتبارا من يوليو الماضي أكثر من 173،000 سائح من أوكرانيا وبيلاروسيا وصربيا والمجر وسويسرا ورومانيا ومقدونيا وانجلترا.