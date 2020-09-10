2 % تراجع في أسعار النفط بنهاية التعاملات

تراجعت أسعار النفط حوالي اثنين بالمئة اليوم الخميس بعدما أظهرت البيانات الأميركية زيادة





مفاجئة في مخزونات الخام الأسبوع الماضي ترجع جزئيا إلى استمرار تقليصات الإنتاج في مصافي التكرير على خليج المكسيك عقب الإعصار لورا.





نزلت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا بما يعادل 1.8% ليتحدد سعر التسوية عند 40.06 دولار للبرميل، في حين هبط الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 75 سنتا أو 2% ليغلق على 37.30 دولار للبرميل.





وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام ارتفعت مليوني برميل الأسبوع الماضي.





أكد ذلك الاتجاه الصعودي الذي أنبأت به زيادة ثلاثة ملايين برميل في تقرير معهد البترول الأميركي، لكنه على العكس من تراجع قدره 1.3 مليون برميل توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز.