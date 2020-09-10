وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ190 ألف حالة

تجاوزت حصيلة الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة اليوم الخميس حاجز الـ190 ألف حالة، وذلك حسب إحصاء أعدته وكالة "رويترز".





ونقلت "رويترز" عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن عدد الوفيات بالفيروس التاجي زاد 1115 ليصل إلى 190262، في حين بلغ إجمالي الإصابات 6 ملايين و343562، بزيادة 32899 حالة عن الإحصاء السابق.





وسجلت المراكز الحصيلة الجديدة لحالات الإصابة بكوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في التاسع من سبتمبر أيلول، وذلك بالمقارنة مع تقريرها الصادر قبل هذا التاريخ بيوم.





وحسب الوكالة، لا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.





وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي فيروس كورونا، حيث سجلت أكثر من 6.3 مليون إصابة، تليها الهند بواقع 4.3 مليون، ثم البرازيل بـ4.1 مليون.



