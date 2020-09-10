وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ190 ألف حالة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:51 م
بوابة الفجر
رويترز
Advertisements
تجاوزت حصيلة الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة اليوم الخميس حاجز الـ190 ألف حالة، وذلك حسب إحصاء أعدته وكالة "رويترز".

ونقلت "رويترز" عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن عدد الوفيات بالفيروس التاجي زاد 1115 ليصل إلى 190262، في حين بلغ إجمالي الإصابات 6 ملايين و343562، بزيادة 32899 حالة عن الإحصاء السابق.

وسجلت المراكز الحصيلة الجديدة لحالات الإصابة بكوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في التاسع من سبتمبر أيلول، وذلك بالمقارنة مع تقريرها الصادر قبل هذا التاريخ بيوم.

وحسب الوكالة، لا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي فيروس كورونا، حيث سجلت أكثر من 6.3 مليون إصابة، تليها الهند بواقع 4.3 مليون، ثم البرازيل بـ4.1 مليون.

أخبار تهمك

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

منذ حوالي 7 ساعات

مانشستر يونايتد يحسم صفقة مدوية من أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. أول صورة من حفل زفاف حمو بيكا.. وعمر كمال أول المهنئين

منذ ساعة و نصف

تعرف على أرقام الكونغولي "مالانجو" المُرشح لقيادة هجوم الأهلي

منذ 41 دقيقة

عاجل - فايلر يوافق على ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

قرار فايلر يحسم صفقة الأهلي القادمة

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد ضم رمضان.. بيراميدز يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

منذ يوم

مؤشر جديد يُقرب الزمالك من حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 6 دقيقة

الأهلي يرصد 2 مليون دولار لحسم صفقة القاطرة البشرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

وسط أنباء اقترابه.. سولشاير يرد على أنباء التعاقد مع «الساحر»

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

منذ حوالي 5 ساعات

بأي ثمن.. ريال مدريد يقول كلمته ويحدد مصير نجمه

منذ ساعتين و 5 دقيقة

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

منذ ساعة و 20 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:46 م

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

04:40 م

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

03:09 م

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

04:42 م

قرار فايلر يحسم صفقة الأهلي القادمة

08:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟