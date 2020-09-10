خالد عبدالغفار: نسعى لريادة مصر في التعليم بالمنطقة والمنافسة عالميا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:49 م
بوابة الفجر
الفجر
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قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أنشأنا الجامعات الأهلية من أجل عودة مصر لريادة التعليم في المنطقة والمنافسة عاليما من خلال أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمنشأت الجديدة وجودة التعليم.

تابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مصر كانت في فترة زمنية يأتي إليها الطلاب من كل مكان في العالم من أجل تلقي التعليم في مصر نظر لما كان يتمتع به من جودة عالية.

أضاف، عمدة طوكيو هي إحدى جريجات كلية الأداب جامعة القاهرة، لذلك نسعى لإعادة قدر من التميز للتعليم في مصر من أجل أن نقود المنطقة من خلال منظومة عالمية ورائدة.

وفي سياق منفصل، قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة بدأ منذ اليوم الأول من سبتمبر حتى الأحد 6 سبتمبر، لافتا أن الحد الأدني لشعبة العلمية 77.4، وبالنسبة الشعبة الأدبية 67.80% ليصل إجمالى عدد طلاب المرحلة الثانية إلى 254512 طالبا.

تابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، تقدم من شعبة العلمي، 190 ألفا و421 طالبا وطالبة، ومن شعبة الأدبي 59 ألفا و292 طالبا وطالبة، ليصل عدد المتقدمين من جميع الشعب 249 ألفا و713 طالبا وطالبة من جميع الشعب.

أضاف، يحق للمتخلفين عن التقديم في تنسيق المرحلة الثانية، تسجيل رغباتهم مع طلال المرحلة الثالثة من التنسيق، لافتا أنهم فقدوا أماكنهم المحددة لهم بمجرد تخلفهم عن التقديم في التنسيق.

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