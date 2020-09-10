التعليم العالي: أنشأنا الجامعات الأهلية لشعورنا بالسئولية تجاه المواطن (فيديو)



وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، نسعى لإنجاح جميع المشروعات التى تقودها الوزارة، لافتا أن هناك أكثر نحو 300 من العلماء والمتخصصين يواصلون الليل بالنهار من أجل نجاح التجربة، لافتا إلى أن الجميع لديه حث وطني وشعور بالسئولية.



وأضاف: نعمل بكل طاقتنا للانتهاء من جميع المشروعات القومية التي وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بها المواطنين، مضيفا: هنكون فخورين بيها".



وفي سياق منفصل، قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة بدأ منذ اليوم الأول من سبتمبر حتى الأحد 6 سبتمبر، لافتا أن الحد الأدني لشعبة العلمية 77.4، وبالنسبة الشعبة الأدبية 67.80% ليصل إجمالى عدد طلاب المرحلة الثانية إلى 254512 طالبا.



وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، تقدم من شعبة العلمي، 190 ألفا و421 طالبا وطالبة، ومن شعبة الأدبي 59 ألفا و292 طالبا وطالبة، ليصل عدد المتقدمين من جميع الشعب 249 ألفا و713 طالبا وطالبة من جميع الشعب.



وأضاف، يحق للمتخلفين عن التقديم في تنسيق المرحلة الثانية، تسجيل رغباتهم مع طلال المرحلة الثالثة من التنسيق، لافتا أنهم فقدوا أماكنهم المحددة لهم بمجرد تخلفهم عن التقديم في التنسيق.

أعرب الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، عن شعوره بالسئولية تجاه المواطن، لافتا أنه من منطلق هذا الشعور قرر إنشاء الجامعات الأهلية.