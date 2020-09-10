سعر ومواصفات ريلمي 7 و ريلمي 7 برو بالسعر المحلي والعالمي في السوق المصري

أعلنت شركة Realme عن هاتفين جديدين اللذان سينافسان في الفئة الأقتصادية وهما Realme 7 و Realme 7 Pro وبعد النجاح الكبير الذي حققته هواتف Realme 6 و Realme 6 Pro حان الوقت لتقوم الشركة بالإعلان عن Realme 7 و Realme 7 Pro والذي سنعرض لكم مواصفاتهم من خلال موقعنا.









هواتف ريلمي 7 وريلمي 7 برو





عندما نتحدث عن التطوير الذي تم من ريلمي 6 وريلمي 7 نجد أنه أول ما يلفت الانتباه هو تطوير المعالج فتم تزويد الهاتف بمعالج حديث وقوي جدا ليكون أول هاتف بمعالج Mediatek Helio G95 الرائد مع زيادة سعة البطارية مما يجعلها تصمد لفترة أطول من الاستخدام وسوف نعرض لكم مواصفات الهاتف ريلمي 7 ومواصفات الهاتف ريلمي 7 برو والسعر لكل نسخة على اخر تحديث.









مواصفات الهاتف ريلمي 7





المعالج: ثماني النواة Mediatek Helio G95 تكنولوجيا 12 نانو





التخزين / الرام: 64/128 جيجا مع 6/8 جيجا رام





الكاميرا: خلفية رباعية 64+8+2+2 م.ب. / امامية 16 م.ب.





الشاشة: 6.5 بوصة بدقة FHD+





نظام التشغيل: اندرويد 10.0





البطارية: 5000 مللي أمبير





وسائل الامان : بصمة الاصبع مدمجة في زر الطاقة ويدعم خاصية التعرف علي الوجه او Face Unlock





سعر الهاتف للنسخة 64 جيجا مع 6 جيجا رام 4200 جنيه.





وللنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام 4800 جنية.









مواصفات الهاتف ريلمي 7 برو









المعالج: ثماني النواة Snapdragon 720G تكنولوجيا 8 نانو.





التخزين / الرام: 128 جيجا مع 6/8 جيجا رام





الكاميرا: خلفية رباعية 64+8+2+2 م.ب. / أمامية 32 م.ب.





الشاشة: 6.4 بوصة بدقة QHD





نظام التشغيل: اندرويد 10.0





البطارية: 4500 مللي أمبير





وسائل الامان : بصمة الاصبع مدمجة في شاشة الهاتف ويدعم خاصية التعرف علي الوجه او Face Unlock





سعر الهاتف 5700 جنية.