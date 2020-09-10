غدًا.. بدء الكشف على المرشحين المحتملين لمجلس نواب ٢٠٢١ في ٥ مستشفيات بالدقهلية

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صرح الدكتور سعد مكي وكيل وزاره الصحة في محافظة الدقهليه ببدء توقيع الكشف الطبى للمرشحين لمجلس النواب القادم 2021 بدأ من باكر الجمعة.



وأشار وكيل صحة الدقهلية إلى أن مواعيد الكشف من 9 صباحا حتى 9 مساءً في خمس مستشفيات المنصورة الدولى، السنبلاوين، دكرنس، بلقاس، ميت غمر.



وأوضح وكيل صحة الدقهلية أنه مطلوب من المرشحين الدخول على الموقع المعلن للوزاره لتسجيل البيانات الخاصه بالمرشح الكترونيا ثم بعد ذلك التوجه لمواقع الكشف.



وقال وكيل صحة الدقهلية ان الكشف عباره عن كشف عن الصحه العامه بالاضافه لكشف نفسي وتحاليل، وتتمني صحة الدقهليه ان تكون عند حسن ظن المرشحين وبالتوفيق للجميع.



وأعلن وكيل صحة الدقهلية عن أن قيمة الكشف 2850 جنيه وسيكون هناك تحليل للمخدرات والمسكرات بالمعمل المشترك بالمنصورة.



وعلى صعيد آخر، نظمت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية قافلة طبية علاجية مجانية لتقديم الخدمة لمواطني قرية القيطون بميت غمر، استمرارًا لمسيرة القوافل الطبيه والعطاء لتقديم خدمه صحيه للمرضى بالمناطق البعيدة.



تأتي القافلة بناءا على تعليمات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، حيث وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بقافلة علاجية مجانية لقرية القيطون مركز ميت غمر خلال يومين.



وتم توقيع الكشف الطبي على 1472 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة عدد 10 عيادات متخصصة شملت 2 عياده باطنه و2 عياده اطفال وعياده جلديه وعياده جراحه وعظام وعياده نسا وتنظيم اسره واسنان.



وجاء البيان الختامي للقافلة العلاجيه باطنة 337، أطفال 225، عظام 253، جراحة 97، جلدية 225، نساوتنظيم اسرة 176، أسنان 129.



كما تم توفير 130 صنف علاج للحالات، كما تم إجراء عدد 193 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 134حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة 38 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 143 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم.



وتم تحويل 17حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وتم اصدار 8 قرارات علاج علي نفقه الدوله للمرضي وأكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى.