اللجنة الخماسية تفشل أمام السنغال في الحصول على استضافة بطولة إفريقيا للكرة الشاطئية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:40 م
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
الفجر الرياضي
Advertisements

فشلت اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني  في الحصول على استضافة كأس أفريقيا للكرة الشاطئية.

ومنح المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي "كاف" السنغال شرف تنظيم البطولة على هامش اجتماعها اليوم الخميس بالقاهرة. 

 كانت اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني قد أكدت لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن تنظيم البطولة في مصر مسألة وقت فقط بعد الاتصالات التي أجراها مسئولو اللجنة مع موظفي المسابقات والإدارة التنفيذية، ليتفاجأ الجميع بمنح شرف تنظيمها لدولة السنغال.

أخبار تهمك

بأي ثمن.. ريال مدريد يقول كلمته ويحدد مصير نجمه

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يرصد 2 مليون دولار لحسم صفقة القاطرة البشرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

شاهد.. أول صورة من حفل زفاف حمو بيكا.. وعمر كمال أول المهنئين

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل - فايلر يوافق على ضم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 54 دقيقة

قرار فايلر يحسم صفقة الأهلي القادمة

منذ ساعة و 24 دقيقة

مؤشر جديد يُقرب الزمالك من حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد ضم رمضان.. بيراميدز يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

وسط أنباء اقترابه.. سولشاير يرد على أنباء التعاقد مع «الساحر»

منذ ساعة و 25 دقيقة

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

منذ ساعة و 9 دقيقة

مانشستر يونايتد يحسم صفقة مدوية من أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على أرقام الكونغولي "مالانجو" المُرشح لقيادة هجوم الأهلي

منذ نصف ساعة

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:46 م

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

04:40 م

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

03:09 م

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

04:42 م

قرار فايلر يحسم صفقة الأهلي القادمة

08:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟