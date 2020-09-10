سيدة تستغيث بوزير الداخلية: "أخويا صدر ضده أحكام بعد استيلاءه على ميراثي ولم تنفذ" (فيديو)



وقالت "ماجدة" في مداخلة هاتفية لـ"خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن أخيها استولى على ميراثها وميراث أحد إخوتها، مؤكدة أنها "رفعت قضية وصدرت ضده حكم بالحبس ولم ينفذ، ثم صدر ضده حكم آخر لعدم تنفيذه الحكم الأول"، مضيفة نها تقدمت بالمستندات اللازمة لقسم شرطة التجمع الخامس لتنفيذ الحكم.



من جانبه، ناشد الإعلامي محمد موسى، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة اللواء أشرف الجندي، بالنظر في أمر السيدة المستغيثة وتنفيذ الأحكام.



وفي سياق منفصل، عرض الإعلامي محمد موسى مأساة استغاثة المواطن لأحمد سمير محمد (٢٢ سنة) خريج كلية الهندسة جامعة عين شمس، حيث يعاني من تورم دموي فوق العين اليسري بسبب شريان زائد لوجود تورم فوق جفن العين الأمر الذي أدي إلى تشوه بالوجه والعين وأصبحت مغلقة تماما.



وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، تم عرضه على أكثر من دكتور ومحاولة علاجه من خلال إجراء عملية جراحية، وعمليات علاجية بالأشعة التداخلية ومحاولة حقن الشريان أكثر من مرة لكن الحالة ساءت أكثر.



تابع، كما تم عرضه على لجنة طبية بمستشفي الدمرداش التابعة لجامعة عين شمس وقرار اللجنة أكد أن حالته تحتاج إلى السفر للخارج من أجل تلقي العلاج.



وناشد موسى، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة التدخل لإنقاذ حياة هذا الشاب.

استغاث سيدة تدعى ماجدة من محافظة القاهرة ببرنامج "خط أحمر"، من أجل إيصال صوتها لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق.