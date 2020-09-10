براميدز يخطط لخطف الكعبي من الأهلي

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:31 م
الاهلي
الاهلي
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية مغربية أن فرص المغربي أيوب الكعبي الذي قام مؤخرًا بفسخ تعاقده مع هيبي فورتشن الصيني تقلصت في الانضمام إلى الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بسبب الراتب السنوي الكبير للنجم المغربي.

وأفادت صحيفة المنتخب المغربية بأن الكعبي تتقلص فرصه في الانضمام إلى الأهلي بسبب راتبه السنوي المقدر بمليوني دولار، حيث يخشى محمود الخطيب رئيس الأهلي من حدوث أزمة داخل الفريق بسبب راتب الكعبي خاصة أن التونسي علي معلول نجم الفريق المتألق في السنوات الأخيرة لم يحصل على هذا المبلغ.

ونقلت الصحيفة المغربية عن مصدر مقرب من الكعبي بأن النجم المغربي يفضل اللعب في الدوري السعودي وفي حال انتقاله إلى مصر ستكون محطته هي براميدز، حيث يستبعد الكعبي الانتقال إلى الزمالك ويفاضل بين عروض الدوري السعودي وعرض براميدز.

وأكدت الصحيفة المغربية أن براميدز يعتبر الأقرب لحسم صفقة أيوب الكعبي وذلك بعد وضع عرض مالي تبلغ قيمته مليون و400 ألف دولار على طاولة المفاوضات بين الطرفين من أجل الفوز بخدماته في حال تعثر مشوار الاحتراف الأوروبي الذي يسلكه في الوقت الحالي أملاً في الحصول على فرصة مناسبة.

وأوضحت الصحيفة المغربية أن الكعبي يبحث عن وجهة أوروبية في المرحلة المقبلة وفي حالة إخفاقه في استكمال أي من الصفقات الأوروبية سيتجه لقبول عرض براميدز الذي يترقب الاستفادة من موهبته في الموسم المقبل.

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