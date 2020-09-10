التعليم العالي تكشف موعد فتح باب التسجيل للمرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:34 م
الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار
الفجر
Advertisements
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه سيتم فتح باب التحويلات لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق بداية من السبت المقبل وحتى الأربعاء الموافق 16 سبتمبر المقبل.

تابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، سيتم فتح باب التسجيل للمرحلة الثالثة بحد أدنى 50 % وعدد الطلاب 75 ألفا 185 طالب وطالبة، عقب غلق باب التحويلات لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، متابعا: لا يجوز تعديل رغبات الطلاب بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة لذلك.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة بدأ منذ اليوم الأول من سبتمبر حتى الأحد 6 سبتمبر، لافتا أن الحد الأدني لشعبة العلمية 77.4، وبالنسبة الشعبة الأدبية 67.80% ليصل إجمالى عدد طلاب المرحلة الثانية إلى 254512 طالبا.

وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، تقدم من شعبة العلمي، 190 ألفا و421 طالبا وطالبة، ومن شعبة الأدبي 59 ألفا و292 طالبا وطالبة، ليصل عدد المتقدمين من جميع الشعب 249 ألفا و713 طالبا وطالبة من جميع الشعب.

وأضاف، يحق للمتخلفين عن التقديم في تنسيق المرحلة الثانية، تسجيل رغباتهم مع طلال المرحلة الثالثة من التنسيق، لافتا أنهم فقدوا أماكنهم المحددة لهم بمجرد تخلفهم عن التقديم في التنسيق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المرحله الثانيه الجامعات التنسيق التعليم العالي

أخبار تهمك

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

منذ حوالي 5 ساعات

مانشستر يونايتد يحسم صفقة مدوية من أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرصد 2 مليون دولار لحسم صفقة القاطرة البشرية

منذ حوالي 4 ساعات

مؤشر جديد يُقرب الزمالك من حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

بأي ثمن.. ريال مدريد يقول كلمته ويحدد مصير نجمه

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. أول صورة من حفل زفاف حمو بيكا.. وعمر كمال أول المهنئين

منذ ساعة و 19 دقيقة

قرار فايلر يحسم صفقة الأهلي القادمة

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - فايلر يوافق على ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على أرقام الكونغولي "مالانجو" المُرشح لقيادة هجوم الأهلي

منذ نصف ساعة

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

منذ ساعة و 10 دقيقة

وسط أنباء اقترابه.. سولشاير يرد على أنباء التعاقد مع «الساحر»

منذ ساعة و 27 دقيقة

بعد ضم رمضان.. بيراميدز يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية.. احصل على نتيجتك من هنا

الآن.. نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة

التعليم العالي تفتح باب تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 في هذا الموعد.. ننشر شروط وخطوات تحويلات تقليل الاغتراب للطلاب

اليوم.. انطلاق تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2019 اعرف الآن الشروط والقواعد

كل ما لا تعرفه عن تقليل الاغتراب لطلاب مدارس النيل الدولية والمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:46 م

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

04:40 م

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

03:09 م

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

04:42 م

قرار فايلر يحسم صفقة الأهلي القادمة

08:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟