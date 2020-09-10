الموالح تتصدر قائمة أكثر المحاصيل الزارعية المصرية تصديراً

أكد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية احتلال صادرت الموالح المرتبة الأولى من حيث صادرات القطاع الزراعي خلال الفترة "سبتمبر-يوليو" من الموسم الحالي (2020/2019)، مستحوذة على نسبة 34 بالمائة من القيم بنحو 705.601 مليون دولار، فيما استحوذت على 39 بالمائة من الكميات المصدرة بنحو 1.517 مليون طن.





وأظهر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن صادرات "العنب الطازج" جاءت في المرتبة الثانية والتى استحوذت على 11 بالمائة من قيمة صادرات القطاع بواقع 228.98 مليون دولار،وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.





وذكر التقرير، أن صادرات" البطاطس الطازجة" استحوذت على 11 بالمائة بقيمة بلغت 222 مليون دولار، فيما استحوذت على 18 بالمائة من الكميات المصدرة بنحو 699.788 ألف طن، واستحوذت صادرات"البصل الطازج" على 7 بالمائة من قيمة صادرات الحاصلات الزراعية بقيمة بلغت 153.8 مليون دولار من خلال تصدير 533.969 ألف طن.





واستحوذت "الرمان الطازج" على 3 بالمائة من صادرات القطاع بقيمة بلغت 62.274 مليون دولار من خلال تصدير 143.487 ألف طن.





وأوضح التقرير تراجع قيمة صادرات القطاع خلال الفترة "سبتمبر-يوليو" من الموسم الحالي(2020/2019) بنحو2.5 بالمائة لتسجل 2.101 مليار دولار مقابل 2.155 مليار دولار خلال نفس الفترة من الموسم السابق له.





كما تراجعت الكميات المصدرة بنحو 7.8 بالمائة، لتبلغ 3.857 مليون طن مقابل 4.183 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق.





وحول أهم دول مستوردة للحاصلات الزراعية المصرية، أشار التقرير إلى أن "المملكة العربية السعودية" احتلت المرتبة الأولى بنحو 588.6 ألف طن بقيمة بلغت 235.5 مليون دولار.





وجاءت في المرتبة الثانية" روسيا الاتحادية" بنحو 586.3 ألف طن بقيمة بلغت 278.9 مليون دولار تلاها " هولندا" بنحو 261.1 الف طن بقيمة بلغت 177.1 مليون دولار.





واحتلت"الامارات العربية المتحدة" المرتبة الرابعة من حيث الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية بنحو 237.440 ألف طن بقيمة بلغت 106.2 مليون دولار تلاها "المملكة المتحدة" بنحو 188 ألف طن بقيمة بلغت 171.3 مليون دولار جاءت "الصين الشعبية" في المرتبة السادسة بنحو 133.4 ألف طن بقيمة بلغت 75.2 مليون دولار.